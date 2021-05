Kjøpte bolig i hjembyen - nå krever de millionerstatning

Tiril Sjåstad Christiansen og Stian Lauritzen har gått til sak mot selgeren av huset som paret kjøpte i fjor. Nå ber de om 1,4 millioner kroner i erstatning.

I fjor sommer kjøpte Christiansen og Lauritzen en bolig i sistnevntes hjemby, Grimstad.

– Boligen fremsto som svært velholdt. Det var viktig for paret som ventet barn, hevdet advokat Anne-Marie Varen i sitt innledningsforedrag i Agder tingrett mandag morgen, melder Agderposten.

Fukt- og råteskader

Ifølge Varen og kjendisparet dukket det opp problemer tilknyttet boligen i form av fukt- og råteskader.

– Kjøpersiden hadde ingen konkrete planer om å renovere bad, men på grunn av mugg og råte i vegger og gulv på bad, måtte disse fjernes. Kostnadene ved nye vegger og fliser var nødvendig for å utbedre skadene, men kravet er betydelig nedjustert i forhold til totalkostnadene ved renoveringen av bad, står det i sluttinnlegget.

Ifølge motparten var det opplyst at boligen hadde antydning til råteskader. Huset er fra 1959 og var følgelig 60 år gammelt på salgstidspunktet.

– Boligens tilstand og behov for renovering, understøttes også av at kjøper så på boligen som et oppussingsprosjekt og hadde store renoveringsplaner for boligen. Det kan derfor ikke komme overraskende på kjøper at det var råteskader i bygget. At omfanget kan ha vært mer enn kjøper selv forventet, innebærer ikke et vesentlig avvik fra forventet tilstand, står det i sluttinnlegget til motpart.

Millionbeløp

Saksøkte har avslått å rette manglene. Sjåstad Christiansen og Lauritzen fremmer krav om et prisavslag tilsvarende de kostnadene som har vært nødvendige for at manglene skal utbedres.

Totalt er det reparasjonskostnader på 1.263.208 kroner. I tillegg kreves det erstatning for direkte tap som husleie, strøm, lager og juridisk bistand. Kravet er på 112.911 kroner.

Til sammen utgjør dette et krav på 1.376.119 kroner.

Dag Otto skal vitne

Rettsaken går over to dager, mandag 10. mai og tirsdag 11. mai.

Tirsdag skal Dag Otto Lauritzen (64), som er far til Stian Lauritzen, forklare seg i rettsaken.

Lauritzen er aktuell som oberst i «Kompani Lauritzen», men på tidlig 2000-tallet jobbet han selv som eiendomsmegler på Sørlandet. Han har derfor bred erfaring på fagområdet, og vil trolig få bruk for dette når han skal vitne på vegne av sønnen.

God kveld Norge har vært i kontakt med Sjåstad og Lauritzens advokat, Anne-Marie Varen, som ikke ønsket å kommentere saken.

God kveld Norge har ikke lykkes med å få en kommentar fra motparts advokat, Magnus Guderud.