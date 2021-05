Forventer at denne bittelille skissen skal slå ellevill rekord

En skisse på rundt 51 kvadratcentimeter forventes å bli solgt for mellom 93 og 139 millioner kroner på auksjon.

Den lille skissen av en bjørn er nemlig en av bare åtte Leonardo da Vinci-tegninger som fremdeles er i private hender, ifølge auksjonshuset Christie's, som står for salget av skissen.

Ifølge CNN er ikke skissen større enn rundt 51 kvadratcentimeter. Den er laget på et lyserosa papir med teknikken «silverpoint», en teknikk da Vinci lærte fra sin læremester Andrea del Verrochio, som innebærer at man markerer kjemisk behandlet papir med sølvstenger eller sølvtråd.

Skissen har skiftet hender flere ganger gjennom århundrene, og ble faktisk solgt for så lite som 2,50 pund, eller 3625 kroner omregnet til dagens valuta, tilbake i 1860. Siden den gangen har skissen med navnet «Head of a Bear» vært utstilt ved flere kjente kunstmuseer, som for eksempel nasjonalgalleriet i London.

Har vært eid av kjente samlere

– Det er et av de viktigste verkene fra renessansen som fremdeles er i private hender, sier Ben Hall, styreleder for avdelingen for malerier av gamle mestere ved Christie's.

– Den har blitt eid av noen av de mest fornemme kunstsamlerne gjennom århundrene, fortsetter han.

Verket har blant annet vært eid av maleren Sir Thomas Lawrence og kunstsamler Kaptein Norman Robert Colville.

Tegningen, som inkluderer da Vincis signatur, vil stilles ut i Hong Kong senere denne måneden, før den flyttes til til London der den forventes å bli solgt for et sted mellom 93 og 139 millioner kroner.

Tidenes dyreste

Den dyreste da Vinci-skissen som noen gang er solgt, ble solgt for 8 millioner pund, eller 93 millioner kroner etter dagens kurs, tilbake i 2001.

Christie's skriver i en pressmelding at de har alle grunner til å tro at den rekorden vil bli slått når «Head of a Bear» skal selges i juni.

Selv om da Vinci er best kjent for oljemalerier som «Mona Lisa» og «Nattverden», er han også hyllet for sine dyreskisser, skriver CNN.