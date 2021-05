Ruud kjemper mot skader: – Må få kroppen til å holde

Aldri før har Casper Ruud gjort det så bra som han gjør nå. Mandag var han rangert som nummer 16 i verden på ATP-rankingen.

Den siste måneden har han spilt seg til semifinale i ATP 1000-turneringene i Monte Carlo og Madrid. Og til semifinale i ATP 250-turneringen i Munchen.

Men flere seire gir flere kamper. Og Ruud innrømmer at det tette kampprogrammet har gitt ham problemer.

– Du ser jo Rafa Nadal, Roger Federer og disse andre som har gjort det best i flere år. De har vært klare for mange kamper på rad, flere uker på rad. Det er noe jeg må erfare: Jeg må prøve å finne måter for at kroppen skal holde så lenge så mulig, og at jeg skal være klare for kamper hver dag, sier Ruud til TV 2 og fortsetter:

– Dette er det første året jeg gjør det virkelig bra uke etter uke i de største turneringene, så jeg tror vi kommer til å ta god lære av det i år.

– Håndleddet har fått kjørt seg

For til tross for at Ruud har hatt tidenes sesong, har han kjent på en del småskader gjennom vinteren og våren.

Først måtte han kaste inn håndkle i fjerderunden av Australian Open på grunn av en strekk i magen. Det gjorde at han måtte droppe ATP 500-turneringen i Rotterdam.

Deretter var han tilbake i Acapulco i mars, men en skade i håndleddet gjorde at han måtte trekke seg før kvartfinalen mot Alexander Zverev.

ACAPULCO: Casper Ruud måtte trekke seg fra turneringen i Acapulco i mars. Foto: Carlos Perez-gallardo

Og den siste skaden har han kjent på gjennom våren. Spesielt etter det tette kampprogrammet gjennom Monte Carlo, München og Madrid.

Derfor trekker han seg fra Masters-turneringen i Roma denne uken.

– Håndleddet har fått kjørt seg litt. Det har ikke vært noen stopper, men jeg merker at det fikk en god trøkk i Acapulco. Det var hovedgrunnen til at jeg trakk meg i Roma, sier han og fortsetter:

– Jeg tror det er riktig å ikke risikere at en sånn type vridning skal komme tilbake i Roma.

French Open i sikte

I semifinalen mot Andrey Rublev i Monte Carlo kjente Ruud også på smertene.

– I den semifinalen teipet jeg opp armen, og den var mørbanket, og så følte jeg meg bedre i Madrid. Men det er en læringsprosess.

Smertene i håndleddet er ikke i nærheten av det han kjente i mars, ifølge 22-åringen. Men han velger å prioritere French Open som venter i slutten av måneden.

– Når en blir sliten, så klarer ikke kroppen å kompensere for visse slag. Og det er lettere å få skader når en er sliten i kroppen. Jeg er fortsatt ung, så jeg skal prøve å lære, forklarer han.

Etter planen skal Ruud først spille en ATP 250-turnering i Genève. Den spilles mellom 16. og 22. mai. I slutten av måneden starter Roland-Garros (årets andre Grand Slam) i Paris.

– Jeg kan berolige folk med at det ikke er noe veldig alvorlig eller voldsomme smerter. Men det er nok til at jeg tenker at det er lurt å hvile denne uken her.

Og til tross for ulike plager for kroppen er Snarøya-gutten er klar på én ting:

– Hvem enn det er jeg møter i French Open, så skal jeg vise at jeg ikke er der for å tulle rundt. Jeg skal spille hvert poeng nøye, og hvis det skal ta fem timer, så er jeg klar for det og.