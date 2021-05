Justisministeren: – Voldsutøvere skal selv bære voldsalarm

Rekordmange voldspersoner bærer omvendt voldsalarm som varsler politiet dersom de kommer for nærme voldsofrene. Men det går litt for sakte, mener justisministeren som vil ha elektronisk fotlenke som hovedregel.

Et kort kjæresteforhold tok brått slutt. Og det innledet starten på tjue år med et volds- og trusselhelvete som ennå ikke er over.

Etter at «Marianne» brøt med eks-kjæresten, innledet han en årelang forfølgelse av barnemoren.

Det startet med at barnemoren ble mishandlet med kjetting, slått og truet på det groveste. Siden har hun aldri følt seg helt trygg og lever i dag fremdeles på hemmelig adresse.

LEVER I SKJUL: I tyve år har hun alltid vært opptatt av å skjule ansiktet sitt. Frykten for voldsutøveren er daglig til stede. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Lærte barna å gjemme seg

– Fysisk har jeg en del skader på kroppen som jeg kan leve med. Psykisk så har det ødelagt veldig mye, sier kvinnen som i dag er arbeidsufør.

Voldsutøveren tok fra henne tryggheten. Hun mistet all kontroll på eget liv.

– Det aller verste er at det har tatt fra meg det å være mamma. Jeg fikk ikke være den mammaen til mine barn som jeg ønsket å være, sier hun.

FIKK IKKE VÆRE MAMMA: Marianne måtte bruke det meste av energien og tiden på å skjule seg og barna fra en voldsutøver som hun forteller mishandlet henne med kjetting. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Marianne fikk aldri vise og lære dem ting som en mor gjerne vil gjøre med egne barn. Det var så mange begrensning i dagliglivet.

– Men jeg lærte mine barn hvordan de kunne gjemme seg, låse dører, ikke ta telefonen, ikke si hvem de er eller hvor de kommer fra. Jeg kunne den gang ikke gi dem noe fremtid og heller ingen gode minner fra fortiden, sier hun.

– Samfunnet har sviktet!

Justisminister Monica Mæland rister bestemt på hodet når hun hører historien til «Marianne».

– Jeg fatter ikke at det er mulig, at et menneske med fire barn må leve i skjul, på sperret adresse, må skifte navn og må leve i utrygghet i tjue år. Da tenker jeg at vi som samfunn har sviktet, sier Mæland til TV 2.

MØTER VOLDSOFFER: Voldshistorien til Marianne strekker seg over tjue år, og den gjorde et sterkt inntrykk på justisminister Monica Mæland (H). Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Justisministeren mener mye må gjøres og sier en må endre måten man tenker trygghet når det gjelder voldsofre.

– Frem til i dag så er det altså hovedregelen at det er offeret som må selv ivareta egen sikkerhet, det er ikke akseptabelt, det ødelegger familier, det ødelegger barns liv, sier hun og fortsetter:

– Vi må sørge for at det er gjerningspersonene som må bære ansvar for de handlingene som man har begått, mener Mæland som vil ha elektronisk fotlenke på voldsutøver som hovedregel.

Positiv økning

Tradisjonelt har politiet utstyrt offeret – kvinner, menn eller barn – med voldsalarm. I 2013 ble såkalt omvendt voldsalarm innført. Det vil si at man setter fotlenke på voldspersoner.

– De som får på seg denne type voldsalarmer må dermed holde seg unna mennesker som man har begått alvorlige overgrep mot, presiserer Mæland.

Frem til 2018 var omvendt voldsalarm knapt benyttet. Men nå viser ferske tall en jevn økning fra 17 saker i 2019 til 49 saker i 2020.

- Hvorfor er omvendt voldsalarm viktig å ta i bruk?

– Dette ansvarliggjør gjerningspersonene, heller enn offeret. I dag går det mange mennesker, kvinner først og fremst, rundt med en alarm. De må sikre sitt eget liv og og barnas liv i en situasjon hvor de er helt uskyldig. Vi må nå sørge for at det er gjerningspersonen som bærer ansvar for sine handlinger, sier justisministeren.

Barneministeren fornøyd

Omvendt voldsalarm (OVA) varsler politiets operasjonssentral dersom voldsutøver kommer nærmere hjemmet til voldsutsatt enn det som er fastsatt av retten, eksempelvis en radius tre mil.

VOLDSALARM PÅ AGENDAEN: Både barne- og familieministeren og justisministeren ivrer for en kraftig opptrapping i bruken av omvendt voldsalarm. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Via kart kan politiet følge voldsutøvers bevegelser. Brytes avstanden kan voldsoffer varsles og politiet vurdere om man skal rykke ut og pågripe voldsutøver.

– Det er dessverre mange hundre barn som lever på hemmelig adresse og lever i frykt for en gjerningsperson, så omvendt voldsalarm kan virkelig gjøre at de får friheten tilbake, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

ENGASJERT BARNEMINISTER: Kjell Ingolf Ropstad her i samtale med voldsofferet Marianne. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han mener det er riktig å flytte byrden over på gjerningspersonen og at voldsutsatte får en større frihet tilbake.

– Det aller viktigste er jo forebyggende arbeid, men når det er kommet så langt som til trusler og vold og angrep på enten kvinner, menn eller barn, så er det viktig at vi har verktøyet omvendt voldsalarm.

– Det går for sakte!

– Det som er veldig positivt er at bruken av omvendt voldsalarm har økt på de siste to årene og alle politidistrikt nå har lagt ned påstand om omvendt voldsalarm, men det går sakte, sier Mæland.

TYDELIG BUDSKAP: Justisministeren legger ikke skjul på at hun forventer en kraftig opptrapping i bruk av omvendt voldsalarm, noe voldsoffer Marianne mener er svært gledelig. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Monica Mæland har vært pådriver for mer bruk av omvendt voldsalarm for å beskytte voldsutsatte kvinner. For første gang tas ordningen i bruk i alle politidistrikter.

Ferske tall TV 2 har innhentet fra Politidirektoratet viser at nå i mai 2021 var 1736 mobile voldsalarmer i bruk, de aller fleste fordelt til kvinner og barn.

Til sammenligning er kun noen titalls voldsutøver tvunget til å bære voldsalarm. Dette misliker Mæland sterkt.

SKAL BLI HOVEDREGEL: Justisminister Monica Mæland (H) viser frem en elektronisk fotlenke. Denne vil hun skal erstatte de tradisjonelle voldsalarmene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi må få opp bruken av omvendt voldsalarm og derfor foreslår regjeringen i morgen å bevilge ti millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, sier Mæland.

– Frem til i dag er hovedregelen at det er offer som selv må ivareta egen sikkerhet. Det er ikke akseptabelt, det ødelegger familier, det ødelegger barns liv.

Derfor sier Mæland at samfunnet nå må sikre at det er gjerningspersonene som må bære ansvar for de handlingene som er begått.

Derfor skal de bære omvendt voldsalarm som gjør at man holder seg unna mennesker som man har begått alvorlige overgrep mot.

En hel skolegård

– I dag vet jeg at det sitter over 300 barn, en hel skolegård, på hemmelig adresse. Tilsammen med kvinner sitter nå i alt 700 personer på hemmelig adresse, de er redde og har ingen fremtid, sier «Marianne».

Du har ikke noen fortid for du kan ikke fortelle hvor du kommer ifra. Heller ingen fremtid.

– Du kan ikke si hva du heter og mange har rømt fra minnene og tingene sine og vet ikke når de skal komme ut av denne boblen.

VOLDSMARERITT: Marianne har levd i årevis med en tradisjonell voldsalarm. Hun lovpriser den nye omvendte voldsalarmen, som pålegger voldsutøver bære "belastningen" med å gå med fotlenke. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Hva betyr omvendt voldsalarm for deg?

– Jeg er tryggere, jeg føler meg fri. Det er den største forskjellen. Før var det meg som måtte bære voldsalarmen og følge med for å se om vedkommende dukket opp, men da kunne det være for sent uansett, forteller «Marianne».

– Hva er det verste minnet ditt fra disse årene i frykt?

- Julaften, for man var helt alene. Hentet pakker på posten og så ringer du til familie og venner og sier god jul. Vi satt helt alene. Dette er mine barns minner fra jul i barndommen, sier hun.