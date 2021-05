Kan gi Liverpool stor ulempe: – Ikke skyld på meg

Tirsdag kl. 19.00: Manchester United-Leicester på TV 2 Sport Premium og Sumo.

Merseyside-klubben trenger hjelp om de skal kvalifisere seg til neste sesongs Champions League.

Vinner Liverpool sine kamper, trenger de at Leicester avgir minst tre poeng – eventuelt at Chelsea går på flere blemmer.

Manchester United spiller en nøkkelrolle i topp fire-racet. Denne uken møter de røde djevlene både Leicester og Liverpool hjemme. Basert på tabellposisjon, er det den tøffeste gjenstående kampen for begge lag.

Samtidig er Manchester United midt i et ekstremt tett kampprogram. Dermed kan det bli to vidt forskjellige lag som møter Leicester og Liverpool.

Uniteds ekstreme program 6. mai: Roma borte

9. mai: Aston Villa borte

11. mai: Leicester hjemme

13. mai: Liverpool hjemme

18. mai: Fulham hjemme

23. mai: Wolverhampton borte

26. mai: Villareal i europaligafinalen

Slik svarer Solskjær

Etter søndagens kamp mot Aston Villa uttalte kristiansunderen at han ikke visste hvem som ville være spilleklare til Leicester-kampen.

I tillegg åpnet han for at unge spillere kan få sjansen.

– De er i førstelagstroppen og trener med oss hver dag, så jeg vil tro at noen av de ungene guttene vil få seg en kamp. Om det er å komme inn mot slutten eller om de starter, vet jeg ikke. For jeg vet ikke hvordan spillerne er på tirsdag når vi møter dem, sa Solskjær.

United-manageren var videre klar på at det er umulig å stille med samme lag mot både Leicester og Liverpool. Samtidig understreket han at han hadde ønsket seg det motsatte.

– Det er en for stor risiko for at de blir skadet. Når man snakker om integriteten i ligaen og slikt, ikke skyld på meg når jeg er nødt til å gjøre endringer, for det må jeg. Det er ikke trygt for dem å spille alle fire (kampene), så jeg må prioritere, slo 48-åringen fast.

Topp fire-racet Lag Kamper spilt Poeng Målforskjell 1. Manchester City 35 80 46 2. Manchester United 34 70 31 3. Chelsea 35 64 23 4. Leicester 35 63 20 5. West Ham 35 58 10 6. Liverpool 34 57 18 7. Tottenham 35 56 20 8. Everton 34 55 4

Spår svekket lag mot Leicester

Nettopp hvordan Solskjær prioriterer kan bli skjebnesvangert for erkerival Liverpool. TV 2s fotballekspert spår et svekket lag mot Leicester og sterkere mot Liverpool.

– Jeg er 99 prosent sikker på at han velger et særdeles reservepreget lag mot Leicester – og går for fulle mugger igjen på torsdag mot Liverpool. Det er det logiske å gjøre nå, mener Simen Stamsø-Møller.

– Og det er jo det soleklart enkleste alternativet å få godtatt av dem som er glade i Manchester United òg. Hvis de får velge, velger de selvfølgelig heller Leicester inn i Champions League enn Liverpool, legger han til.

Han påpeker at Liverpool-kampen er den viktigste å vinne for Manchester United, som tross alt har sikret seg Champions League-plass og neppe har kjangs til å ta igjen Manchester City.

– De har satt seg i den posisjonen selv. Det er supert for Manchester United, påpeker Stamsø-Møller, før han understreker:

– Det er ikke sånn at de kommer til å tape mot Leicester med vilje. Men når alternativene er sånn, er det åpenbart at de velger å gå for det mot Liverpool. De går for å ta Liverpool, ikke for å tape mot Leicester.

AKTUELL: Solskjær åpnet for at supertalentet Amad Diallo (18) kan få sjansen mot Leicester. Foto: David Klein

Ekspertkollega og Lillestrøm-assistent Petter Myhre tror at Solskjær vil vurdere spillernes skaderisiko nøye før han velger laget mot Leicester.

– Det er vanskelig sett utenfra å vite hvilke hensyn man må ta. Det kommer an på hvem som har småskader, skavanker og så videre. Det vil nok være det viktigste hensynet han tar. De har sikret seg topp fire-plassen, og kan fokusere alt på europaligafinalen, påpeker Myhre.

Sterkt lag på søndag

Mot Aston Villa søndag startet Solskjær med et sterkt lag.

– Det er veldig naturlig at han hviler noen fra den kampen mot Leicester, og da bruker de igjen mot Liverpool. Det er det logiske sett utenifra, sier Myhre.

Uniteds lag mot Villa 4-2-3-1: Henderson - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba - Rashford. Benk: De Gea, Tuanzebe, Williams, Telles, Bailly, Matic, Cavani, van de Beek, Mata.

USIKKER: Harry Maguire haltet av banen med skade mot Aston Villa. I skrivende stund er skadeomfanget usikkert for Manchester United-kapteinen. Foto: Nick Potts

Myhre tror at kamprekkefølgen også spiller inn når Solskjær skal velge lagoppstillingene. Etter Liverpool-kampen har de fem dager på seg til neste kamp.

– Rivaliseringen mellom United og Liverpool vil alltid gjøre seg gjeldende, selvfølgelig. Men hadde Liverpool-kampen kommet først, og Leicester nummer to, hadde det også vært sånn at man ville rullert i den første kampen mot Liverpool, mener Myhre.

– Rekkefølgen her er med å bestemme like mye. Men det er klart: Hvis United-folket hadde fått bestemme, hadde de helt sikkert ville hatt med Leicester fremfor Liverpool i Champions League neste år. Sånn hadde det vært den andre veien òg. Det er forståelig. Men når man først spiller de kampene, kommer de til å prøve å vinne begge. Det er det ikke tvil om, slår han fast.

