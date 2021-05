Ungdommer trodde de reddet hundevalp – var trolig ulv

En gruppe svenske ungdommer trodde de reddet en hundevalp under en skogtur.

Det svenske tidsskriftet Svensk Jakt melder at en gruppe ungdommer fra et bosted for folk med funksjonsnedsettelse kan ha begått miljøkriminalitet ved en feiltagelse.

Ungdommene skal ha vært på skogtur i nærheten av Lesjöfors i Värmland da de fant det trodde var en hundevalp. Turgåerne tok valpen med tilbake til bostedet, der det etter hvert ble klart at det neppe var noen hund ungdommene fant i skogen.

Ifølge Svensk Jakt var det trolig en ulvunge ungdommene tok med seg hjem fra skogen.

– Det er politiet som sitter på alle opplysningene, men ja, det virker som det er en ulvunge man har funnet, sier Maria Falkevik, rovdyrsansvarlig i Värmland til tidsskriftet.

Siden ulv anses som statens vilt, ble det vurdert om man skulle etterforske hendelsen som miljøkriminalitet, men ifølge politiet undersøkes det ikke som noe kriminelt per nå.

– Man har konstatert at det ikke finnes noe mistanke om at dette var en kriminell handling, og at det ikke har vært noen kriminell intensjon bak handlingen, sier politiet til Göteborgs-Posten.

Ifølge avisen har ulvungen nå blitt avlivet.

– Det var etter all sannsynlighet en ulv, men det kan være vanskelig å avgjøre visuelt om det er en ulv, da visse hunder er ekstremt lik ulv når de er helt nyfødt, sier Lars Hedelin i politiet.