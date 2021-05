Denne uken postet Maren Hansen en Instagram-video hvor hun forteller om tiden som konservativ kristen og ekteskapet med tidligere Farmen-profil, Andreas Nørstrud.

– Jeg tror min historie kan hjelpe andre i samme situasjon til å komme seg «ut», forteller hun til God kveld Norge.

Tidligere i år ble det kjent at paret gikk hvert til sitt etter åtte år som mann og kone.

– Jeg var på et veldig sårbart punkt i livet da jeg møtte kristendommen. Jeg falt for godheten rundt, forteller hun.

Nørstrud ble kjent for allmenheten da han var deltaker i «Farmen» i 2012. Der skapte han sterke reaksjoner på grunn av sitt kontroversielle verdi- og kvinnesyn, samt en rekke kontroversielle uttalelser.

– Hjernevask

Videre forteller Hansen at hun «bestemte seg for å leve etter guds ord og regler», og til slutt fryktet hun konsekvensene ved å ikke overholde disse.

– Jeg var skikkelig redd, jeg kjente det på kroppen både fysisk og psykisk hvis jeg unnlot å gjøre det loven fortalte meg at jeg skulle gjøre eller være.

Hansen var 18 år da hun giftet seg med Andreas Nørstrud. Paret fikk sitt første barn i 2014 og er i dag foreldre til fem, i tillegg har Nørstrud en sønn fra et tidligere forhold.

– Jeg og Andreas har god dialog og fungerer som venner, forteller hun til God kveld Norge.

God kveld Norge har vært i kontakt med Nørstrud. Han er klar over saken, men ønsker ikke å gi en kommentar.

I videoen forteller Hansen om flere strenge regler hun måtte overholde og som til slutt ble noe hun knyttet «stor angst til».

– Jeg gikk i det som ble kalt for sømmelige klær. Heldekkende kjole, skaut, fikk ikke sminke meg, ikke klippe håret, ikke ha smykker, ikke fikse meg noen ting. Hvis jeg gikk ut i joggebukse og noen så meg husker jeg den forferdelige angsten jeg fikk, jeg var redd, skikkelig redd, forteller hun.

26-åringen er selv vokst opp som ateist, og har nå gått tilbake til dette. Men selv om hun har «meldt seg ut» av den konservative kristendommen, opplevde hun å kjenne på en frykt selv få uker etter hun brøt ut.

– Jeg hadde fikset meg litt og det kjentes ut som at noen gikk og pustet meg i nakken. Det er de gamle gudsfryktene som har rotfestet seg, nesten hjernevask, vil jeg kalle det. Jeg var redd når jeg gikk ut i vanlige klær, for jeg følte jeg gjorde noe alvorlig galt.

Hansen vektlegger kvinnesynet i bibelen og forteller at det tærte veldig på psyken.

– Kvinnesyn i bibelen er horribelt. Det er lett for en bibelsk kvinne å falle under kategorien «hore», bare fordi du snakker med en mann. Det er ganske heftig å være en bibelsk kvinne, forteller hun og legger til:

– Jeg tror ingen mennesker klarer å leve med så mange påbud og regler og være lykkelig.

Trodde hun mistet venner og familie

Hansen forteller at hun har fått positiv respons etter han hun postet videoen.

– Jeg har fått utelukkende positive kommentarer og tilbakemeldinger, forståelse og lykkeønskninger, forteller hun.

Som konservativ kristen trodde Hansen at hun hadde mistet både venner og familie.

– Jeg trodde det at mennesker og gamle venner hatet meg og ikke likte meg fordi jeg var kristen. Jeg trodde også det var bra at de gjorde det. Jeg ble hatet og det var et tegn på at jeg gjorde noe riktig. Det er en syk tankegang, forteller hun.

Nå ønsker hun å advare de som er på vei inn i det samme.

– Det handler ikke om personangrep eller anklager, men om det jeg oppfatter som en skummel retning å gå, det å se på Bibelen sine lover og leve etter disse anno 2021, forteller hun til God kveld Norge.

Hansen angrer også på at hun frontet et slikt kvinnesyn.

– Det kjørte meg ned til bunnen. Det å dykke ned i en gal virkelighetsoppfatning og skulle finne veien ut igjen. Det å være nedtrykt som kvinne, miste sin frie vilje og leve underdanig.

Ser frem til å tjene egne penger

De siste årene har Hansen gjennomgått et stort vekttap, noe hun er åpen om på sin Instagram. Her har hun også delt at hun gikk gjennom en bukplastikk, en operasjon for å fjerne overfladisk fett på mageområdet.

Nå ønsker 26-åringen å fortsette å dele sitt liv på Instagram.

– Jeg ønsker egentlig å bygge opp Instagramkontoen, jeg elsker jo «keto»-livsstilen. Samtidig vil jeg ut i jobb. Jeg har vært husmor mange år, noe jeg elsker, men jeg ser frem til å tjene egne penger og være selvstendig kvinne og en god mor for mine barn, forteller hun.

Hansen ønsker også å fremme de verdiene hun har nå i dag til sine døtre.

– Jeg vil vise dem at ingenting er umulig for kvinner i dagens samfunn, sier hun.