Siv Jensen om Eli Hagen-utspill: – Henne om det

Lørdag gikk Siv Jensen av som leder for Fremskrittspartiet. I et Facebook-innlegg rettet Eli Hagen kritikk mot den tidligere partilederen.

– Her er det sånn at du må være toppmotivert fremover, og det er jeg virkelig nå, sier påtroppende partileder for Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug.

Den ferske Frp-lederen fikk støtte fra forgjenger Siv Jensen, som lørdag takket for seg. Etter 15 år i førersetet er nå stafettpinnen gitt videre, og Jensen sier hun lar arvtakeren styre skuta videre på egenhånd.

MED FRP I HJERTET: Tidligere partileder Siv Jensen sier hun ikke er ferdig med Fremskrittspartiet. Foto: God Morgen Norge

– Hun skal ikke fylle mine sko, hun skal gå i sine egne. Sylvi skal ikke være en kopi av meg, Carl I. Hagen, eller en kopi av oss begge. Hun skal gjøre det på sin måte, sier Jensen til TV 2.

– Ikke ferdig

Lørdag ble en følelsesladet dag for Frp-veteranen, som legger til at hun ikke er ferdig med partiet.

– Jeg tar ikke et farvel med Fremskrittspartiet. Jeg går av som partileder og partispiss, men Fremskrittspartiet kommer alltid til å være i mitt hjerte.

Men selv om Siv Jensen understreker at Sylvi Listhaug skal få gå sin egen vei, fikk hun selv kritikk for egne veivalg fra tidligere partifelle Eli Hagen lørdag.

«Har jeg gått glipp av noe her?»

I et Facebook-innlegg lørdag kveld kom tidligere Frp-politiker Eli Hagen med et tydelig motsvar til rosen Siv Jensen mottok.

«Siv Jensen har gått av som partileder i dag! Ser at hun blir hyllet av parimedlemmer for sin innsats for Frp! For å brakt partiet ned fra ca 30 pst til ca 10 pst! Har jeg gått glipp av noe her?» skrev Hagen.

KRITISK: Eli Engum Hagen la ut dette offentlige innlegget på sin Facebook-profil lørdag kveld. Foto: Skjermdump

Hagen er ektefelle av og tidligere rådgiver for Jensens forgjenger, Carl I. Hagen. På spørsmål om hva Jensen mener om utspillet, later det til at det preller av.

– Henne om det. Jeg er veldig stolt av det jeg har utrettet gjennom alle disse årene, sier Jensen.

Hun legger til at hun ellers har mottatt takknemlighet og varme fra hele partiet.

Frem til høsten har Jensen nabokontor med arvtaker Sylvi Listhaug, som i motsetning til Hagen kun har lovord å komme med.

– Trenger å slappe av

– Hun er en utrolig dyktig politiker på alle saksområder. Det som har imponert meg mest er at hun i seks år var både finansminister, som er et enormt felt, og partileder, sier Listhaug.

ROSER SIV: Fremskrittspartiets nye leder, Sylvi Listhaug, roser sin forgjenger. Foto: God Morgen Norge

Den ferske partilederen peker ut Jensen som en med enorm arbeidskapasitet, i tillegg til å ha sterke medmenneskelige egenskaper.

– Hun er veldig flink til å ta vare på folk rundt seg. Veldig omsorgsfull. Det er noe jeg også ønsker å prøve å være.

Omsorgen skal Jensen nå først og fremst rette mot familien, venner, hunden sin og seg selv. Etter å ha satt Fremskrittspartiet først de siste 15 årene, har hun nå planer om å ta det mer med ro.

– Jeg trenger faktisk å slappe av litt, og få litt avstand fra det jeg har stått i. Man får ikke så mye tid til å tenke på annet når man er partileder.

Dårlig samvittighet

Når Sylvi Listhaug går inn i den nye rollen er hun klar over at det vil kreve stor arbeidskapasitet og -villighet. Som trebarnsmor kjenner hun særlig på dårlig samvittighet overfor barna.

– Det tror jeg bare er sånn det er, for oss mødre. Det er litt spesielt å være mye borte, men samtidig er det veldig givende også. Det handler om å påvirke samfunnet i en bedre retning, sier Listhaug.

Til tross for mange arbeidstimer, understreker hun at nærmest all ledig tid blir brukt med barna og mannen.

– Man må bare bruke de lommene og mulighetene man har til å være sammen med familien.