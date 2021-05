Høyre-donorer vil fjerne formuesskatten: – Gjør det dyrt og vanskelig å eie aksjer

– Det er viktig å fjerne formueskatten, fordi den diskriminerer norske eiere og gjør det dyrt og vanskelig for nordmenn å eie aksjer, sier Knut G. Heje, styreleder i Agra AS.

For selv om Høyre har lagt løfte om å fjerne hele formuesskatten neste stortingsperiode på is, er det fortsatt mange som mener skatten bør fjernes. Blant dem flere av partiets mest gavmilde givere.

– Hvis ikke bedriften klarer å betale utbytte, må formueskatten betales ved salg av aksjer. Det er utrolig at Sp og Ap prioriterer utenlandsk eierskap i Norge, legger Heje til.

Heje-familien har en formue på om lag 2,3 milliarder kroner ifølge Kapital, takket være Agra-konsernet som står bak blant annet Delikat, Mills og Vita Hjertego.

Agra er også blant de mest gavmilde Høyre-donorene, og har i år gitt en halv million kroner til partiets valgkamp.

Hagen: – Fremmer forbruk

Stein Erik Hagens Canica har gitt hele 3,5 millioner til samme formål.

Også Hagen mener formuesskatten bør skrotes fullstendig:

– Jeg er i utgangspunktet for å fjerne formueskatten helt. Formueskatten fremmer forbruk fremfor sparing. Kanskje en av grunnene til at privathusholdninger i Norge har så høy gjeldsgrad, undrer Hagen seg.

– Mer opptatt av å fordele

Men selv om de begge primært mener hele formuesskatten bør fjernes, er de enige med Høyre i at å kutte formuesskatten på arbeidende kapital er riktig ende å begynne i.

– I Norge er veldig mange mer opptatt av å fordele enn å skape verdier. Så jeg tror det er urealistisk å få fjernet formueskatten helt i denne omgang, sier Hagen.

Heje er enig:

– Det viktigste er å fjerne formueskatten på arbeidende kapital for å gjøre beskatning av norske bedrifter og norsk eierskap konkurransedyktig med andre land, og stimulere til å investere i norske bedrifter.

De to milliardærene understreker også at det er sammensatte årsaker til Høyre-støtten.

– Formueskatten er ett av mange elementer i Høyres samlede næringspolitikk. Høyres næringspolitikk er suverent den beste for bedrifter, verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, sier Heje, som også understreker at han mener pengestøtte til Høyre er viktig for å balansere all støtten Arbeiderpartiet får fra LO.