To år lang strid endte med anke – må betale titusener i historisk bot

Sports Nutrition AS har reklamert via flere kjente influensere. Både Forbrukertilsynet og Markedsrådet mener at flere av disse reklamene har brutt markedsføringsloven.

Den mye omtalte feiden mellom Forbrukertilsynet og Sports Nutrition har trolig fått et punktum. Sistnevnte anket til Markedsrådet, som for første gang måtte behandle en slik sak om skjult reklame i sosiale medier. Nå er beslutningen klar:

Sports Nutrition tapte og må betale 80.000 kroner i tvangsmulkt.

Bakgrunnen er at bedriften over lengre tid har hatt flere influensere som ikke har overholdt markedsføringsloven, enten i form av å droppe å markere et innlegg som reklame, eller i form av å markere det for dårlig.

Sliter økonomisk

Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet, sier til God kveld Norge at han er fornøyd med beslutningen til Markedsrådet:

– Vi er fornøyd med at det nå har kommet en prinsipiell avklaring fra Markedsrådet. Avgjørelsen blir viktig for tilsynets videre arbeid med å forhindre skjult reklame i sosiale medier. Forbrukertilsynet har over lengre tid krevd at annonsørene tar ansvar for egen reklame, og vedtaket fra Markedsrådet tydeliggjør hvilke krav som stilles til annonsørene i den forbindelse.

Arild Svenson i Sports Nutrition beskriver situasjonen som «veldig lei». Han poengterer at Forbrukertilsynet har valgt å gå etter en liten aktør som har mistet rundt 50 prosent av inntektene under pandemien, og som ikke hadde råd til å engasjere en advokat i Markedsrådet.

Svenson forklarer at han ikke ønsker å bagatellisere hva de har gjort, og at det er viktig å følge reglene for markedsføring. Derfor har de brukt mye tid og ressurser på å lære alle influenserne hvordan de burde poste innlegg på Instagram.

– Det er fire poster som gjør at vi får 80.000 kroner i bot, fire poster av over 500 poster. Dette er altså under én prosent av alle poster på vår Instagram-side i den perioden. Det er snakk om menneskelige feil som jeg tviler på at denne bransjen vil klare å styre unna, sier han til God kveld Norge.

INSTAGRAM-KJENDIS: Stian Bjørnes har over 434.000 følgere på Instagram. Han er en av dem som fikk tilsnakk av Forbrukertilsynet i første runde. Her holder han en energidrikk uten å fortelle fansen at han har fått den gratis. Foto: Instagram/Forbrukertilsynet

To år lang strid

Historien til Forbrukertilsynet og Sports Nutrition AS begynner å bli lang og kronglete. Ifølge juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug, har saken pågått siden februar 2019.

I mai 2020 sendte Forbrukertilsynet et brev til selskapet, hvor de varslet om bot dersom Sports Nutrition fortsatte med skjult eller dårlig markerte reklamer i sosiale medier.

Siden den gang har Forbrukertilsynet gjentatte ganger vært i kontakt med selskapet, som blant annet selger proteinbarer, energidrikker og vitaminer.

Sports Nutrition har ved flere anledninger lovet å innrette markedsføringen etter lovens krav, men ifølge Forbrukertilsynet har dette vært tomme ord.

20 influensere

Sommeren 2020 kom nemlig Forbrukertilsynet med en rapport. Der stod det at rundt 20 influensere, alle knyttet til Sports Nutrition, hadde hatt for dårlig markering av reklamer.

Disse influensere hadde variasjon i både alder og antall følgere, hvor den med minst følgere hadde 2.000 følgere og den med flest hadde rundt 450.000 følgere. Kjente influensere som Stian Bjørnes, Kine Paola Sæter og Ida Myre var alle blant dem som fikk tilsnakk i rapporten.

I denne rapporten kom det klart frem at selskapet risikerte store bøter i fremtiden, dersom de ikke sluttet med slik markedsføring umiddelbart.

UTLØSTE BOT: Det var reklamene til Siril Helle og Henrik Sakshaug som fikk begeret til å renne over for Forbrukertilsynet, og dermed gjorde at selskapet fikk 80.000 kroner i bot. Foto: Instagram/Forbrukertilsynet

Historisk bot

I desember 2020 ble det klart at Sports Nutrition fortsatte å bryte loven. Forbrukertilsynet holdt løftet sitt, og denne gangen ble det konsekvenser for Sports Nutrition: En historisk bot på 80.000 kroner.

Dette var første gang Forbrukertilsynet ga en slik bot for influensermarkedsføring. Det var to av Sports Nutritions influensere som brøt loven denne gang; Henrik Sakshaug og Siril Helle. Helle hadde tre lovstridige innlegg, Sakshaug kun ett.

Det er denne boten som gjorde at Sports Nutrition anket til Markedsrådet, men som ikke førte frem. Dermed må Sports Nutrition bite i det sure eplet og betale boten.

– De pengene ... Vi får alltids betalt dette på et tidspunkt, over en gitt tid. Men jeg syns det er veldig synd at denne saken blir kjørt med oss, som allerede er så langt ute og sykler økonomisk at vi ikke hadde anledning til å forsvare oss ordentlig, sier Svenson avslutningsvis til God kveld Norge.

Forbrukertilsynet forklarer at tvangsmulkten fastsettes etter en helt konkret vurdering, der det blant annet sees hen til bruddets alvorlighetsgrad og selskapets økonomi.

Det er fortsatt en teoretisk mulighet for å ta saken videre til domstolene, men uten penger til advokat vil dette trolig ikke skje.

God kveld Norge har kontaktet samtlige influensere som er nevnt i denne artikkelen. Ingen har svart på våre henvendelser.