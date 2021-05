– Unge voksne er regjeringens gisler

Mandag skrev TV 2 om advokat Audun Ludvig Bollerud som hevder at myndighetene bryter loven når de nekter breddefotballen ordinær trening og seriespill.

– Noen må prøve dette for domstolene dersom de ikke åpner opp for breddefotballen, sa Bollerud og siktet til smittevernloven §1-5.

Bollerud trakk frem at nytteverdien med smitteverntiltakene må være større enn ulempen med å iverksette tiltakene.

På bakgrunn av Olsvik-rapporten konkluderte Bollerud at myndighetene ikke har grunnlag for å nekte ordinær trening og kamper for 50 000 fotballspillere som venter på at breddefotballen åpner.

– Om dette er lovstridig viser det hvor urimelig nedstigningen er for utendørs fotballaktivitet, sier Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i Norges Fotballforbund (NFF), til TV 2.

Likevel bekrefter Hansen at fotballforbundet ikke kommer til å gå til søksmål mot myndighetene i første omgang.

– Det er ikke noe vi har diskutert. Vi er opptatt av en fin dialog med myndighetene og har fortatt tro på at vi kan få en tett dialog med myndighetene, forteller Hansen.

Idrettspresident Kjøll bekrefter at Norges Idrettsforbund ikke vil gå til søksmål mot myndighetene på direkte spørsmål om det er aktuelt å ta breddenekten til domstolene for å åpne idretten.

– Nei, det er ikke aktuelt, skriver Kjøll i en mail til TV 2.

– Dialog er ikke veien å gå

Spillerutvikler og trener for G19 i Djerv 1919, Ferdinand Krohn Haaland, har engasjert seg i breddedebatten som har rast i Norge det siste året.

FRUSTRERT: - Må 200 ungdommer ta selvmord før myndighetene åpner breddefotballen? spør Haaland. Foto: Privat

Han er tydelig på han opplever dialogen som NFF sikter til, som lite gjennomslagskraftig på vegne av breddeidretten.

– Jeg tror dessverre ikke dialogen er veien å gå lenger. Skal du komme noen vei nå, så er det handling som må til, tror Haaland.

– Hvilken type handling sikter du til?

– NFF kommer aldri til saksøke eller prøve å få dette i rettssystemet mot myndighetene. De kan ikke gå i konflikt med myndighetene på grunn av breddefotballen. Det er er toppfotballen for viktig for de, mener Haaland, før han fortsetter:

– Så da gjenstår sivil ulydighet i form av at klubbene bare setter igang aktivitet, sier han til TV 2 og presiserer at det er «anbefalinger og ikke påbud» i forskriftene.

Haaland lar seg irritere over hvordan regjeringen har håndtert breddefotballen det siste året.

– Dagens unge voksne er gisler i regjeringens konsekvente nedprioritering av aktivitet for unge unge voksne i aldersgruppen 20-35 år.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) skriver i en mail til TV 2 at han «kjenner på frustrasjonen selv», men ber breddefotballen om tålmodighet.

FORSTÅELSE: Regjeringen har siden starten av pandemien imidlertid vært tydelige på at barn og unge – de mest sårbare gruppene – skal bære den minste tiltaksbyrden. Derfor har barn og unge under 20 år kunnet være aktive i sine lokale idrettslag gjennom mesteparten av denne tiden, skriver Raja til TV 2. Foto: Ole Berg-rusten

– Jeg skjønner godt at frustrasjonen er stor i breddefotballen, og i breddeidretten generelt. Jeg håper vi alle nå kan holde ut en stund til, så vi raskest mulig kan komme tilbake til normal aktivitet på alle arenaer. Folk har i det store og det hele vært veldig flinke til å følge smittevernreglene i Norge, og det har bidratt til at landet vårt har kommet såpass godt gjennom denne forferdelige pandemien. Det ønsker jeg og regjeringen å berømme folk for, skriver Raja til TV 2.

Idrettspresidenten avviser søksmål

Nesten 50 000 fotballspillere over 20 år har ikke på noe tidspunkt fått lov til å gjenoppta normale treninger med kontakt, og NFF opplever heller ikke at dialogen mellom forbundet og myndighetene har ført frem nevneverdig.

– Vi har hele tiden ønsket en dialog med myndighetene om å åpne, og vi mener det hadde vært konstruktivt å legge frem hvordan vi kan komme i gang med idretten på en trygg og god måte med protokoll, sier Hansen.

– Vi opplever ikke fra vår side at idretten har kommet tett på en konstruktiv dialog. Sammen med særforbundene, via NIF, har vi vært tydelige på at idretten må være en del av trinn 2 i gjenåpningsplanen. Vi har skrevet et felles brev hvor vi er tydelige på at vi ønsker unntak fra enmeterskravet, fortsetter han.

Likevel holder NFF fast ved de mener dialog er den beste fremgangsmetoden for å belyse deres sak.

– Vi har ikke konkret vurdert domstol-veien nå. Vi har tvert imot tro på at det løser seg med argumentasjon som ligger med Olsvik-rapporten og rapporter fra Danmark, sier Hansen.

Idrettspresident Kjøll skriver i en mail til TV 2 at Norges Idrettsforbund (NIF) ikke har tatt stilling til om myndighetene bryter loven med å nekte breddefotballen ordinær trening, og avviser at NIF skal gå til søksmål mot myndighetene.

HILSER: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

– Norges Idrettsforbund har gjennom hele pandemien forholdt oss til myndighetenes anbefalinger og retningslinjer for utøvelse av idrettsaktivitet. Det vil vi gjøre også i tiden fremover, skriver hun.

– Samtidig har vi gjennom hele pandemien gitt tydelige innspill til myndighetene om hvorfor det er viktig å gjenåpne kontaktidrettene for voksne raskest mulig, senest i forbindelse til aktuelle lettelser i trinn 2 av myndighetenes gjenåpningsplan. Her har vi argumentert for at voksne i utendørs kontaktidretter nå bør gis unntak fra regelen om minst én meters avstand der dette er nødvendig for å utøve aktiviteten. Antallsbegrensningen for organisert trening innendørs for voksne bør også økes til 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand, fortsetter Kjøll.

– Nå er jeg veldig glad for at vi i trinn 1 av gjenåpningsplanen har kunnet åpne for at voksne kan trene innendørs i grupper på 10 og utendørs i grupper på 20, med 1 meters avstand. Det er selvsagt ikke det vi optimalt ønsker oss, men en viktig start. Målet er selvsagt at vi skal komme i gang med normal aktivitet, men det må skje gradvis og kontrollert. Er det noe vi ikke vil, så er det at vi må stenge ned på nytt, skriver Raja.