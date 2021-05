Tror den kommer til Norge: – Kan nok oppfattes som ubehagelig

Et sneglefunn i Sverige i 2019 kan varsle at en ny art er på vei mot norske hager.

Svensker bes melde fra om de ser eksemplarer av sneglen, som sprer seg raskt og forekommer i store antall. Den er fire-fem centimeter lang, og har en blek, grå kropp og svart hode. Den har derfor fått navnet svarthuvad snigel i Sverige.

Grunnen til at svenske forskere ber innbyggerne om hjelp, er at de jobber med å kartlegge hvilken potensiell skade den fremmede sneglen kan gjøre, skriver Forskning.no, som først omtalte saken.

Sneglen ble oppdaget i en hage i svenske Västmanlands län høsten 2019 og er siden registrert rundt 40 ganger, skrev Aftonbladet i fjor. Det svenske forvaltningsorganet Naturvårdsverket anslår dog at det er snakk om store mørketall.

Sneglen skal til nå ikke være sett i Norge, men forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, Bjørn Arild Hatteland, tror det er sannsynlig at det vil skje.

– Vi regner med at den kommer til Norge, og forventer at den kommer til å etablere seg langs kysten her. I Oslofjord-området, på Vestlandet og kanskje også deler av Sørlandet kan den nok dukke opp, sier Hatteland til TV 2.

Har satt utropstegn ved den

Opprinnelig kommer sneglen, som foreløpig ikke har noe norsk navn, fra Kaukasus-området. Derfra har den i løpet av 1990- og 2000-tallet spredd seg til blant annet Tyskland, Ungarn, Latvia, Estland, Finland og Hviterussland.

Rapportene rundt hvor mye skade sneglen gjør, varierer. Og det gjør at forskerne ikke riktig vet hvilken betydning det vil få om arten sprer seg til Norge.

– Av den grunn er det ikke helt tydelig for oss om dette blir et stort problem, eller ikke. Vi setter litt utropstegn ved den fordi den sprer seg raskt og kan forekomme i store antall, slik som brunsneglen.

Likevel, dersom sneglen sprer seg til Norge, kan den kunne oppleves som en plage for hageeiere.

– Den kan sikkert oppleves som ubehagelig. Som med andre snegler er den plagsom om det blir mange av dem, uavhengig av hvor mye skade den gjør, det er noe med det.

Menneskepåvirket område

For forskerne er det viktigste å finne ut hvorvidt den fremmede sneglen vil kunne utgjøre en økonomisk trussel. Som for eksempel ved at den spiser opp avlinger. Per nå står ikke sneglen på den norske artsdatabankens fremmedartsliste, som gjør en risikovurdering av fremmede arter.

I Russland skal sneglen forsyne seg av salat, kål og jordbær, og i Hviterussland omtales den som et skadedyr. I Tyskland anses den derimot ikke som et problem, og rapportene fra Sverige tilsier at den foreløpig ikke gjør stor skade på planter.

Sneglen sprer seg både gjennom planteimport, jord og annet organisk materiale. I tillegg kan den følge med for eksempel fraktepaller og andre gjenstander fra utlandet.

– Sneglen forekommer typisk i menneskepåvirket område, som hager og jordbruksområder. I tillegg har noe sett at den går litt til omkringliggende skog, forteller Hatteland.

Han er spent på om arten blir registrert her til lands i år.

– Det blir spennende å se om det dukker opp noen bilder av den i Norge i løpet av sommeren.