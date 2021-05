Hegerberg savner landslaget – trekker Zlatan-parallell

Ada Hegerberg forteller at det siste året har vært et helvete.

I en fersk episode av den svenske podkasten Lundh forteller Ada Hergerberg (25) at hun savner å spille for det norske landslaget.

– Ja, det er klart at dette blir en overskrift, men å spille for mitt land er noe jeg savner veldig mye. Sånn har det vært hele tiden, sier Hegerberg.

– Jeg husker jeg sa før Champions League-finalen i 2019 at jeg savner å spille for landslaget, ikke forbundet, og det kom helt skjevt ut. Da var det på’n igjen. Å bruke «no comment»-setningen har vært undervurdert for meg, sier Hegerberg i podkasten med journalisten Olof Lundh.

Lyon-spissen er inne på at det manglet takhøyde i evalueringsprosessen etter sommeren 2017. Det var da hun spilte sin siste landskamp for Norge.

– Jeg har fått kjent på dette med vinnerkultur. Å ha takhøyde betyr ikke å ha dårlig stemning eller at det ikke er lagfølelse, men det handler om å analysere på en ganske direkte måte for hele tiden å kunne ta steg, men det fantes ikke på den tiden. Nå snakker jeg meg inn på landslaget igjen … Zlatan kom tilbake som 39-åring. Jeg lar det ligge der, sier Hegerberg.

Det siste årets skademareritt er også tema i podcasten. Hegerberg har ikke spilt siden hun pådro seg en korsbåndskade i januar i fjor. På ettersommeren gjennomgikk hun en ny operasjon for å fikse en gammel skade, men rehabiliteringen har tatt lenger tid enn forventet.

I midten av april bekreftet Lyon at hun ikke ville være tilbake på banen før etter sesongslutt.

– Det har mildt sagt vært et helvete. Det har vært «ups and downs», og det har vært det vanskeligste året i karrieren min, men samtidig er jeg 25 år og kroppen og helsen er i bra stand. Det vet jeg, så jeg tok beslutningen om å ta meg tid. Det gikk ikke helt som planlagt, så det var veldig viktig å holde hodet kaldt, bruke tiden godt og satse på å komme tilbake i toppform til sommeren, sier hun.