Flere bestiller tross reiseråd – disse landene er mest populære

UD forlenget reiserådet til 25. mai, og har varslet at rådet kan bli ytterligere forlenget. Ifølge en fersk undersøkelse har de aller fleste innsett at det blir norgesferie i sommer, samtidig som det fortsatt er noen som klamrer seg til håpet.

Stadig flere blir vaksinert, og man begynner å føle at slutten på koronapandemien nærmer seg. Samtidig er det ikke slutt på begrensninger og tiltak helt enda.

Nylig forlenget Utenriksdepartementet (UD) reiserådet fra 15. mai til 25. mai, hvor departementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

UDs globale reiseråd har blitt forlenget mange ganger, men likevel er det flere som fortsatt har håp om at det blir sommerferie i utlandet. I en fersk undersøkelse Respons Analyse har utført for Sparebank 1, svarer syv prosent at de planlegger å tilbringe hele eller deler av sommerferien i utlandet.

Forbrukerøkonom i SpareBank 1, Magne Gundersen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det betyr at rundt 250.000 nordmenn planlegger utenlandsferie, og det synes jeg er ganske mange. Jeg skjønner at en del er klare for å komme seg av gårde, men med tanke på situasjonen er jeg litt overrasket over at tallet er såpass høyt, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

– På eget ansvar

UD har varslet at de vil komme med informasjon om videre reiseråd 25. mai.

– Helsemyndighetene vurderer i disse dager grunnlaget for det globale reiserådet utover sommeren. Derfor er det for tidlig å si nå hvor lenge reiserådet vil bli forlenget, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide i UD.

Departementet peker på at det fortsatt er en uforutsigbar situasjon for reisende, med strenge restriksjoner og høye smittetall i mange land.

– De som ønsker å reise til utlandet må være klar over hva reiseforsikringen dekker og ikke. Dersom du velger å bestille nå, blir det litt på eget ansvar, sier Gundersen.

Populære land

Kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise ser tydelig at bestillingene har tatt seg opp den siste tiden. Det gjøres mange bookinger til sommeren, men det er imidlertid de færreste som satser på utenlandstur.

Kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det som gjøres av bookinger utenlands, er for det meste fra september og utover. Det tyder på at folk flest ser at det blir for komplisert å reise til utlandet i sommer, sier Berge.

All data hos Finn tyder på at nordmenn flest planlegger ferien i Norge, med for eksempel stor pågang i hyttemarkedet og mange som vil kjøpe båt.

– Så vet vi at folk er kjappe med å gjøre om planene når det først åpnes for utenlandsreiser. Da vil utenlandsbestillingene skyte til værs, spår Berge.

I listen over hvilke land vi bestiller flytur til, er det desidert flest som planlegger å reise i Norge, viser tall fra Finn Reise. Den mest populære flydestinasjonen utenom Norge er Spania, med Tyrkia på annenplass.

– På tredje- og fjerdeplass kommer USA og Hellas. Nederst på topp ti-listen finner vi Russland, men der er volumet veldig lite, sier Berge.

Hellas åpnet grensene for turister fredag. Personer som ankommer Norge fra Hellas må minst syv dager i karantene. Anses reisen som «unødvendig» - slik som feriereiser - må du på karantenehotell.

Topp ti land vi bestiller flyreise til 1. Norge 2. Spania 3. Tyrkia 4. USA 5. Hellas 6. Storbritannia 7. Kosovo 8. Thailand 9. Italia 10. Russland Kilde: Finn Reise

– For tidlig å planlegge utenlandsferie i sommer

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i forsikringsselskapet Tryg understreker at UDs forlenging av reiserådet betyr at det fortsatt ikke er åpnet opp for reising til noe land.

– Hvis du bestiller en reise til et land mens det er rødt i UDs kart, vil du ikke være dekket av reiseforsikringen om du må avbestille. Hvis landet er rødt på avreisedagen, vil du heller ikke ha gyldig forsikring på reisen. Her er det litt forskjellige vilkår selskapene imellom, men du har i beste fall begrenset dekning, sier Irgens.

Når det gjelder avbestilling, er det tilstanden på bestillingstidspunktet som gjelder, mens det er tilstanden på avreisetidspunktet som har betydning for om forsikringen dekker hendelser på reisen.

– Hvis landet er rødt på avreisedatoen, men blir grønt mens du er der, er reiseforsikringen fortsatt ikke gyldig. Er landet grønt når du reiser, men blir rødt mens du er der, vil reiseforsikringen gjelde.

Risikerer nedstenging

Det jobbes med å utvikle et koronasertifikat som vil åpne for at fullvaksinerte kan reise innad i EU med sertifikatet som dokumentasjon.

– Det er grunn til å tro at det blir lettere å reise utover sommeren. Men dette er det fortsatt altfor tidlig å si noe sikkert om, sier Irgens.

Kommunikasjonssjef i Tryg, Ole Irgens. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Han trekker fram India som eksempel, som har havnet i dyp krise som følge av nye mutasjoner og økt smitte.

– Vi synes det er for tidlig å si at du kan planlegge ferie i utlandet i juli eller august, for du risikerer at landet du reiser til må stenge ned på grunn av et ukontrollert smitteutbrudd.

Kan bli veldig dyrt

Dersom du reiser utenlands uten reiseforsikring, risikerer du å komme hjem med en kjemperegning. Om du for eksempel blir frastjålet alt du har med deg, vil du ikke få noe igjen.

– Det mest dramatiske er at du kan bli syk på reisen, og måtte betale 10.000 kroner eller mer per døgn du er innlagt. Vi hadde et tilfelle der en person ble behandlet for hjerteinfarkt i USA, der regningen kom på nesten to millioner kroner. Hadde ikke vedkommende hatt gyldig reiseforsikring, var det ingen andre som ville tatt den regningen, sier Irgens, og fortsetter:

– Den delen av reiseforsikringen som flest trenger, er helsedekningen. Vi vet at det fortsatt er koronasmitte i ulik grad i ulike land, og selv om du har forsikring som gir deg helsehjelp, er det ikke sikkert de har kapasitet til å ta deg imot.

– Risikosport

Hvis du er en av dem som velger å reise utenlands på tross av advarslene, har Irgens følgende råd.

– Du bør sikre deg at alt kan ombookes og avbestilles, slik at du får alle pengene tilbake om noe skjer. Betal så lite som mulig på forhånd, slik at du taper så lite som mulig.

Dersom du bestiller en pakkereise, bør du gjøre det gjennom et norsk reiseselskap.

– Hvis selskapet går konkurs før du skal ut og reise, er du dekket av Reisegarantifondet. Bestiller du gjennom et utenlandsk selskap som går konkurs før avreisedatoen, kan du være sikker på at pengene er tapt.

Alanya i Tyrkia er et populært reisemål for turister. Tyrkia er blant landene flest bestiller til for tiden. Foto: Colourbox

Irgens sier han har full forståelse for at folk vil reise, men viser igjen til at alle land er røde i UDs kart.

– Det er risikosport å reise utenfor landets grenser nå, og derfor bør du være tålmodig litt til. Vi fraråder å bestille utenlandsreiser slik situasjonen er, og oppfordrer til å følge myndighetenes råd.

– Vil bli kamp om plassene

I SpareBank 1s undersøkelse kommer det frem at mange synes fjorårets ferie i Norge var en positiv overraskelse. Gundersen tror mange fikk se og oppleve norsk natur og kultur på en måte de ikke hadde gjort før.

– Jeg tror mange kommer til å være mer i Norge om sommeren også i årene fremover. Ikke bare de som har kjøpt hytte, men også andre som har erfart at Norge er et ganske bra og variert ferieland, sier Gundersen.

Han er samtidig ikke i tvil om at det er et stort «utenlandssug» blant mange, etter over et år med pandemi og reiserestriksjoner.

– Danmark og Sverige er nære og kjære ferieland for mange. Og en tur til Syden, med varme og garantert sol, er det mange som lengter ekstra etter akkurat nå. Hvis det åpnes opp for problemfri feriereising i Europa i løpet av sommeren, kommer det til å bli kamp om plassene på flyene sørover, sier Gundersen.