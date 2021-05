Manglende lastsikring er dessverre en gjenganger når mange fyller opp tilhengeren og drar avgårde.

Du trenger ikke være lenge på en gjenvinningsstasjon før du ser mange eksempler på dette. Der enkelte kjører etter mottoet «det vil helst gå bra».

Men reglene på dette området er strenge, og blir du stoppet i kontroll, er det gjerne ingen bønn.

Bredere enn tilhengeren

Det fikk sjåføren av en personbil med tilhenger nylig erfare på Svinesund.

Her var det transport av ved, problemet var bare at veden var stablet i pallekasser som var bredere enn tilhengeren.

Men sjåføren lot seg ikke stoppe av det. Ved å fjerne den ene sidekarmen på hengeren, ble det plass. Men da stakk også veden godt ut på siden. Kontrollørene var ikke spesielt imponert, da de kom over ekvipasjen.

Dette skriver de i rapporten:

Føreren ble anmeldt

Norsk personbil med henger ble stoppet for kontroll uten lastsikring og paller stående ut på siden på hengeren.

I tillegg til at pallene stakk ut, er det tilsynelatende ingen sikring av den tunge lasten her. Det kan naturligvis få skumle konsekvenser, for eksempel ved en brå oppbremsning.

Det endte med at føreren ble anmeldt. Og vedtransporten fikk ikke fortsette før alt var lastet om.

Plassering og merking av lang last

Statens vegvesen har for øvrig en rekke gode tips og råd til lastsikring og kjøring med tilhenger. Her er noen punkter:

Gods som kan støve, ryke eller virvle av kjøretøyet skal sikres med nett eller presenning. For andre gjenstander må spennbånd/lastestropper benyttes.

Plasseringen av godset på hengeren er viktig for kuletrykket. Lang last skal plasseres så langt frem som mulig. Ha også rett kant fremover. Sikre så lasten med overfallssikringer slik at lasten ikke forskyver seg.

Bruk merkebånd på last som stikker ut bakover mer enn en meter.

Pass også på at du laster tilhengeren slik at det blir riktig kuletrykk. Vekten skal bæres av tilhengerens aksel. Riktig kuletrykk er ca. 50 til 75 kg på en lastet tilhenger. For mye eller for lite kuletrykk kan være trafikkfarlig. Kuletrykk kan kontrolleres med en vanlig badevekt.

Vær spesielt oppmerksom når du kjører med tilhenger, hold deg godt til høyre side, avpass farten og vis tydelige tegn som blinklys og bremselys i god tid. kjør mykt, unngå kraftig oppbremsing og kraftig akselerasjon.

Ved stans bør du etterse at sikringen er inntakt, at ingen ting har løsnet. Hvis du står på veien, så ha på refleksvest slik at du blir sett av andre.

