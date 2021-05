Sjokkvending etter skolevideoen som rystet «alle»: – En kjempetabbe

TV 2 skrev forrige uke om den amerikanske moren som snikfilmet barneskolerektor Melissa Carter da hun slo seksåringen hennes.

Statsadvokaten i Florida har nå sett nærmere på saken, og har ifølge CNN konkludert med at rektoren og assistenten hennes ikke gjorde noe kriminelt.

Jenta var skrekkslagen da hun ble slått på rumpa med en årelignende gjenstand, og tryglet om å få slippe.

I en pressemelding skriver statsadvokat Amira D. Fox at denne type fysisk avstraffelse ikke blir ansett som barnemishandling i Florida.

Hun hevder også at moren visste om hva som skulle skje før jenta ble slått.

Ba rektor om hjelp

I pressemeldingen skriver viseassisterende statsadvokat Abraham R. Thornbury at Carters assistent, Celia Self, 7. mai ringte jentas mor for å få henne til å betale for en PC-skjerm jenta hadde ødelagt.

Carter og Self har forklart at jentas mor da ba dem om å gi jenta en fysisk avstraffelse i klasserommet på Central Elementary School i Clewiston.

– Self sa at moren ba om at skolen klapset barnet for henne, og da svarte Self at moren måtte komme til skolen hvis hun ønsket den type avstraffelse, og at hun måtte være til stede under klapsingen hvis hun ville at skolepersonellet skulle gjøre det for henne, skriver Thornbury.

Rektor Carter og Self påstår at moren kom til skolen for å erstatte PC-skjermen, og at hun igjen ba dem om å irettesette jenta ved å slå henne på rumpa.

I videoen som gikk viralt, ser man at Carter slår jenta tre ganger.

Etterpå ber hun jenta om å si unnskyld til moren, og truer med å slå henne igjen hvis hun ikke oppfører seg fremover.

– Ingen ville trodd meg

Tidligere har moren, som ønsker å være anonym, hevdet at hun ikke skjønte hva som skjedde da hun ankom skolen og stemningen var amper.

Moren prater ikke engelsk, og skal ifølge advokaten ha følt seg «forvirret og redd» fordi Carter var aggressiv, og at dette var årsaken til at hun snikfilmet det hele.

Moren har hevdet at hun filmet det hele for å skaffe bevis på det som skjedde, og at hun dermed ofret datteren sin for å skaffe bevis.

– Ingen ville trodd meg, sa hun til WINK News.

Stanset ikke volden

Viseassisterende statsadvokat Abraham R. Thornbury skriver at det er «bemerkelsesverdig» at moren har sagt dette til mediene, samtidig som hun ifølge ham har nektet å avlegge forklaring under ed.

Han skriver også at moren ikke gjorde noe tegn til å ville stanse volden mens hun filmet, og hevder at hun takket Carter og Self da hun og datteren dro hjem.

– En forelder har rett til å bruke fysisk avstraffelse for å disiplinere barna sine, og har på samme måte rett til å gi samtykke til at andre gjør det på deres vegne, skriver han.

– Klapsing er ikke barnemishandling

Thornbury finner ingen bevis på at jenta ble skadet eller fikk varige mén av hendelsen.

– Det finnes ingen bevis eller indikasjoner på stor kroppsskade, varig funksjonshemming eller permanent misdannelse. Å bruke en åre for å klapse et barn vil sannsynligvis ikke forårsake død eller stor kroppsskade. Loven i Florida er tydelig på at klapsing ikke er barnemishandling, skriver han.

Lovlig i 19 delstater

I 1977 avgjorde amerikansk høyesterett at fysisk avstraffelse er konstitusjonell, altså at hver enkelt stat selv kan lage regler om hvorvidt elever skal bli fysisk avstraffet i offentlige skoler.

I 19 amerikanske delstater, deriblant Florida, er det lov å slå elevene for å irettesette dem.

Til tross for at denne type avstraffelse er lovlig i delstaten, er det ikke tillatt i skoledistriktet seksåringen tilhører.

Morens advokat, Brent Probinsky, mener at at avgjørelsen om å ikke rettsforfølge Carter og Self er en kjempetabbe.

Han viser til at fysisk avstraffelse ikke er lov i det aktuelle skoledistriktet.

– Rektoren, Melissa Carter, og assistenten hennes, Celia Self, som holdt en seks år gammel førsteklassing nede og slo henne hardt, har brutt den klare og tydelige regelen i Hendry County skoledistrikt, samt lovene i staten Florida, påstår han.

Vurderer sivilt søksmål

Probinsky hevder at jentas mor ble svært opprørt da hun fikk høre at Carter og Self slipper straffeforfølgelse.

Han sier at undervisningsdepartementet i Florida gransker saken, og at moren vil vurdere å gå til sivilt søksmål mot skolen, Carter og Self.