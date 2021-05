BMW 6-serie er en nisjemodell. Dagens generasjon er en litt høyreist og svært romslig familiebil, mens forrige generasjon var mer sporty. Den fikk du som Coupe og Gran Coupe. Sistnevnte er en såkalt firedørscoupe.

Fellesnevneren for alle sammen, er at de var eller er dyre som nybiler – og at det på ingen måte er volummodeller.

Det gjør også noe med prisene på bruktmarkedet. Her kan du rett og slett gjøre noen gode kjøp, på biler som er blitt litt glemt.

Vi har funnet en 2014-modell Gran Coupe 650i xDrive. Her får du det som for mange er en skikkelig drømmebil, med firehjulsdrift – og en råsterk V8-motor. Den aktuelle bilen har også en nærmest endeløs liste med ekstrautstyr.

Ny måtte du ut med rundt to millioner kroner for en slik bil i Norge. Beskjedne 66.000 kilometer senere er prisen under en tredjedel av det.

Heftig bil

649.000 kroner er nemlig prisantydningen. Og det er ikke småtteri du i tilfelle blir i besittelse av. 2014-modellene har en 4,4-liters V8-motor på friske 450 hk.

Siden det er fire dører, kan du også lettere forsvare kjøpet som en praktisk familiebil. Til en viss grad, i alle fall.

En familiebil som for øvrig gjør 0-100 km/t marginalt tregere enn selve verstingen: M6. Sprintøvelsen er unnagjort på litt over 4 sekunder.

Interiøret i 2014-utgaven av BMW 6-serie Gran Coupe er veldig i tråd med det du finner i andre BMW-modeller fra samme periode. Men siden 6-serie er dyrere, mindre romslig og ikke like praktisk som 5-serie Touring, er det solgt få av disse i Norge.

Ikke heelt familiebil

Ytelsene er det dermed lite å si på. Forrige generasjon 6-serie har dessuten fått mye skryt for kjøreegenskapene. Disse bilene leveres med justerbart understell som standard.

Med xDrive firehjulsdrift skal du kunne klare å bruke kreftene og sikre framkommelighet hele året.

Men det skal sies at en fullverdig familiebil, er det nok ikke. Bagasjerommet er ganske lite og åpningen smal. Barnevogner trives ikke veldig godt her. Akkurat denne bilen har fem seter, mens det mest vanlige her er fire.

Bagasjerommet er ikke kjempestort. Dessuten leveres den gjerne med bare to bakseter. Til sammen hindrer dette Gran Coupe i å kunne kalles en fullverdig familiebil.

Utstyrsbombe

Hvor ofte har du lest det ordet i en bruktbilannonse? Noen ganger er det misvisende eller direkte feil. I dette tilfellet er det ganske enkelt en presis beskrivelse. Bilen vi har funnet er nemlig breddfull av ekstrautstyr.

Vi kan nevne at det BMW-folk ofte omtaler som "gullrekka", er komplett. Det betyr at alle knappene til venstre for rattet er på plass. Her finner du blant annet headup display, nightvision og filskiftassistent.

Vi kan jo ellers blant annet nevne elektriske komfortseter med varme, massasje og kjøling, adaptiv cruise control, Bang & Olufsen stereo, ryggekamera med 360 graders visning, utvidet skinnpakke, stor navi, soltak, kupevarmer og LED-lys.

Tofarget interiør med utvidet skinnpakke og med keramisk dekor på girspake og menyhjul gjør dette til en litt ekstra eksklusiv utgave. Faksimile: Finn.no

Historikk viktig

På slike biler er historikk ekstra viktig. Denne bilen har hatt serviceavtale og alle oppfølging og bytte av slitedeler er fulgt i henhold til anbefalingene, står det i annonsen.

Det følger med 20" sommerdekk (nesten nye) og et sett med 19" vinterdekk. Men ifølge selger er ikke bilen brukt på vinterføre etter at han kjøpte bilen i 2016.

Hvis bildene er representative, er bilen i særdeles pen stand. Denne ser ut til å være godt ivaretatt.

Verditap og kostnader

Hvordan vil verditapet være framover? Ikke spesielt gunstig, kanskje. Men den utbedrede 4,4-literen er et aldri så lite smykke. Og for en del entusiaster vil biler med velklingende V8-motorer aldri miste sin appell. Særlig eksemplarer som dette – som virker velholdt og riktig spekket med tanke på utstyr. Få eiere er også et pluss.

Fargen er kanskje litt anonym for noen, men det finnes jo folie.

Som vanlig må du også belage deg på høyere forsikring og vedlikeholdskostnader på en slik bil. Alt fra oljeskift til reparasjoner blir mer kostbart enn på modeller med mindre motor og utstyr. Noen baksider er det med enhver "bruktbil-medalje" ...

Kjøper du BMW 6-serie, er det neppe noen andre i nabolaget som har lik bil.

