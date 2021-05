Dette blir ukens værvinner

Etter en grå start på uken over store deler av landet, er det spesielt en landsdel som kan glede seg til resten av uken.

Uken har startet med grått vær og kraftige regnbyger på Sørlandet, og sør på Østlandet. Flere steder i området kan oppleve torden i løpet av ettermiddagen og kvelden.

– Frontene som er i Sør-Norge i dag, går tirsdag nordover. Samtidig blir det en forbedring i sør, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Olav Krogsæter, til TV 2.

Tirsdagen blir ganske mild over store deler av Sør-Norge, med temperaturer opp mot 18 grader på Vestlandet og i Trøndelag.

Snur igjen

De som hadde håpet at tirsdagens godvær i Sør-Norge skulle holde utover i uken, må imidlertid tro om igjen. Allerede tirsdag kveld kommer det regn inn over Østfold.

– Det er et nytt frontsystem, som gjør at det blir regn i hele Øst-Norge og Indre Trøndelag onsdag, forteller Krogsæter.

Dette systemet beveger seg nordover i løpet av onsdagen, og sørger for at det også her blir grått og skyet.

En tydelig værvinner

Det totalt sett beste været denne uken får man på Vestlandet, fra Rogaland til Møre.

– Alle andre vil få besøk av nedbør i løpet av uka, mens Vestlandet går fri uansett, slår Krogsæter fast.