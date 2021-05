Mathilde (22) jubler etter anbefaling: – Vi trenger håp

FHI jobber i disse dager med å vurdere hvem som skal bli neste i køen etter at voksne over 45 år og risikogrupper har fått tilbud om vaksine.

Spørsmålet er om man skal fortsette å vaksinere fra høy til lav alder, vaksinere spesifikke grupper eller om man skal prioritere unge.

Holden-utvalget mente at det kunne være hensiktsmessig å vaksinere unge siden de står for mye av smittespredningen. Nå har enda et ekspertutvalg falt på samme konklusjon – til jubel fra de unge.

– Jeg synes det er kjempebra. Endelig! Jeg tror at den prioriteringen kan være med på å gi håp, og er det noe vi trenger om dagen, så er det håp, sier student Mathilde Waale (22).

– Hjerteskjærende

Da årets helse- og trivselsundersøkelse for norske studenter ble offentliggjort i slutten av april, oppga nesten halvparten av studentene at de sliter med alvorlige psykiske plager.

Waale var en av dem, og hun fortalte åpenhjertig til TV 2 om hvordan livet hadde blitt snudd på hodet under pandemien.

– Det har vært et veldig kjipt år. Det blir en ond spiral hvor psyken påvirkes veldig av å gå så mye alene med det som er vondt og vanskelig, fortalte hun.

Waale er journalistikkstudent ved OsloMet og har vanligvis et stort kontaktnettverk. Restriksjonene har fått henne til å føle seg isolert og alene.

– Det å være så mye alene og stort sett bare sitte på de samme kvadratmeterne dag ut og dag inn, det har forsterket mye tankekjør. Det er hjerteskjærende hvor mange som sliter, sa Waale.

TAPT: Mathilde ser tilbake på året som har gått som et tap år, som ikke kan erstattes. Foto: Privat

Å bli prioritert til en vaksine, mener hun ville gjort mye for henne og andre på hennes alder.

En helt annen ro

For Waale hadde det først og fremst betydd mye for psyken å bli vaksinert.

– Jeg tror at jeg hadde fått en helt annen ro. At pandemien ikke hadde stresset meg så mye lenger, og at jeg hadde vært bedre rustet til å ikke la det tunge tankekjøret ta overhånd, sier hun.

Samtidig betyr det også simplere ting, som å kunne treffe folk uten å tenke på avstand eller hvor mange man kan være.

– Jeg gleder meg også enormt til å klemme folk. Jeg er en skikkelig klemmer, så det har vært veldig vanskelig å gå ett år uten nærkontakter. Det er latterlig hvor mye jeg har savnet det og savner det fremdeles, sier hun.

På sikt gleder 22-åringen seg også til at det blir akseptert med festing og at det ikke lenger rettes en pekefinger mot unge når de samles i grupper.

– Jeg håper så inderlig at når flere unge får vaksiner, at det vil hjelpe mot ensomheten, sier Waale.

SAVNER: Over halvparten av de spurte studentene oppgir at de savner noen å være sammen med, eller at de føler seg utenfor og isolert. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Har betalt en høy pris

Ekspertutvalget, som er nedsatt av regjeringen, konkluderte med at aldersgruppen 18 til 25 år burde prioriteres frem i køen.

– Begrunnelsen for dette er både den skjevfordelte tiltaksbyrden gjennom pandemien, gruppens mobilitet og bidrag til smittespredningen. De unge vil da få raskere mulighet til å delta i samfunnet, står det rapporten.

Blant ekspertene som satt i utvalget, var helserettsekspert Anne Kjersti Befring ved UiO.

Hun forteller at utvalget var samstemte i å anbefale å vaksinere 18-åringene først.

– Unge har kontakt med mange mennesker. Ettersom vaksinen hindrer smittespredning, hindrer vi også at unge smitter foreldre og besteforeldre. I tillegg åpner det for at unge, som lenge har betalt en høy pris, kan ha mer sosial kontakt, sier Befring.

– Når bør regjeringen ta en beslutning om den videre vaksinestrategien?

– Utvalget mener at det er et spørsmål man bør ta tak i umiddelbart, både for å hindre smitte blant unge og siden de har betalt en høy pris, sier Befring.

Frykter konsekvensene

Unge Høyre har flere ganger tatt til orde for at man må vurdere å fremskynde vaksineringen av unge.

VIL PRIORITERE UNGE: Leder for Unge Høyre, Ola Svenneby (24). Foto: Unge Høyres Landsforbund

Ola Svenneby (24), som leder partiet, peker på at unge er en gruppe som gjerne ble permittert eller mistet jobben først.

– Studenter har gått glipp av studietiden, og infrastrukturen rundt unge er ofte dårligere. Det er få unge som har mulighet til å reise på hytte eller sette seg i kjellerstua. Mange har sittet alene på hybelen, sier Svenneby.

Han viser også til at rapporter slår fast at den psykiske helsen blant unge har blitt dårligere.

– Jeg er redd for at det skal sette seg lenge, og at vi risikerer en generasjon som har fått dårligere undervisning, færre jobbmuligheter og en dårligere psykisk helse når pandemien er over, sier partilederen.

– Ikke lenge til

Helseminister Bent Høie (H) vil ikke svare konkret på når regjeringen tar en avgjørelse om videre vaksinestrategi, men lover at den kommer snart.

– Det er ikke lenge til. Vi venter på en omfattende utredning av FHI når det gjelder vaksinasjonsprogrammet, og det er en stor beslutning, sier han til TV 2.

Svenneby viser til at alle tiltak må faglig begrunnes.

– Når utvalget anbefaler å flytte frem de yngste, så bør Regjeringen lytte til det, sier Unge Høyre-lederen.

Før semesterstart

Ifølge FHI har de allerede gjort sine vurderinger, og gitt anbefalingen til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Dette ble gjort uavhengig av ekspertutvalgets anbefalinger.

– Vi går ut fra at regjeringen vil legge både FHIs og ekspertutvalgets vurderinger til grunn når de fatter et vedtak, sier smitteverndirektør Geir Bukholm.

Han er forsiktig å si noe om hvordan de har vurdert strategien før anbefalingen er offentliggjort.

– Vurderingene vil både ta hensyn til hva som gir den beste effekten for å hindre smittespredning og den beste effekten for å beskytte mot sykdom. Mange har pekt på at vi også bør ta hensyn til andre forhold som for eksempel at elever og studenter skal være vaksinert før de begynner på utdanningsinstitusjonene til høsten, sier Bukholm.

STOR FORSKJELL: Mathilde mener det kan kan bety mye for unge om de fikk tilbud om vaksine før sommerferien. Foto: Privat

Håp for sommeren

Etter planen skal alle nordmenn over 18 år ha fått tilbud om første dose innen utgangen av juli.

– Ettersom det bare er snakk om tre måneder fra eller til, mener du likevel det vil ha noe for seg å prioritere unge?

– Helt klart. Det er snakk om sommermånedene. I fjor sa Bent Høie at neste sommer ikke eksisterer når du er ung. Det gjelder like mye i år, sier Waale.

Hun håper derfor at regjeringen lytter til utvalget og prioriterer unge.

– Vi er så lei. Bare det å kunne gå inn i sommeren med litt mer håp, i stedet for som stressa og uvitende, kan ha mye å si, sier hun.