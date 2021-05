Endringer på landslaget - lager ett felles lag for kvinner og menn

Nyheten ble servert av sportssjef Clas Brede Bråthen da hopplandslaget for kommende sesong ble presentert på Sognsvann mandag formiddag.

Landslaget 2021/2022-sesongen: Kvinner: Thea Minyan Bjørseth (Lensbygda), Eirin Kvandal (Mosjøen), Maren Lundby (Kolbu/KK), Silje Opseth (Holeværingen) og Anna Odine Strøm (Alta).

Menn: Anders Fannemel (Hornindal), Johann Forfang (Tromsø SK), Halvor Egner Granerud (Asker), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Thomas Aasen Markeng (Lensbygda) og Daniel-André Tande (Kongsberg).

Fra og med kommende sesong vil det ikke lenger være ett herrelag og ett kvinnelag, men heller ett felles landslag for hopperne.

– Det er et grep vi gjorde i praksis for noen år siden og som er blitt sterkere og sterkere, men er blitt synliggjort gjennom uttaket av ett hopplandslag. Det handler også om at historisk sett har mange i Norge tenkt at hopplandslaget er herrelandslaget. Nå er hopplandslaget både gutter og jenter. Da er vi ferdig med den illusjonen, sier Bråthen.

Alexander Stöckl og Christian Meyer kommer til å fortsette som hovedtrenere for det nye norske landslaget. Duoen skal sammen lede landslaget i det som blir en hektisk sesong med OL, VM i skiflyging på hjemmebane, verdenscup og Raw Air.

– Det er flere å spille på. Vi har veldig kompetente folk i støtteapparatet både på jente- og guttesiden. Ikke minst det viktigste av alt: Vi har utøvere som kan vinne hopprenn. Det er det viktigste, sier Meyer.

– Vi føler det egentlig har vært det (et landslag journ. anm.) hele veien. Nå gir vi det et navn, sier Stöckl.

Endringene betyr samtidig at Ingebjørg Saglien Bråten, Anders Håre og Robin Pedersen er vraket fra kommende sesongs tropp.

– Tanken bak det er å synliggjøre hvordan vi har jobbet og hvordan vi har skapt resultatene vi har fått den siste perioden. Det er fellesskapet hvor gutter og jenter i ressursperioden, som er frem til sesongen starter, stort sett har trent og hatt aktivitetene sammen. Derfor ser vi heller ikke noen grunn til at vi skal skille det i to lag, sier Bråthen.

Artikkelen oppdateres.