I slutten av april sprakk nyheten: Det svenske selskapet Kapatens varsler et gruppesøksmål mot Polestar, på grunn av det de mener er villedende markedsføring av rekkevidde.

På nettsidene til Kapatens opplyser selskapet at kravet mot Polestar Norge kan gi norske eiere av elbilen Polestar 2 til sammen omkring 262,5 millioner kroner eller mer, i erstatning.

Det var bransje-nettstedet Bilbransje24.no som først meldte om dette.

Kapatens tar utgangspunkt i en sak som også tidligere har fått betydelig omtale.

Byttet ut Hemsedal med Norefjell

Polestar anga først på sin hjemmeside: «Et fulladet batteri gir en rekkevidde på 470 km, som betyr at du kan kjøre fra Oslo til Hemsedal og hjem igjen med god margin. Dermed kan du boltre deg i skianlegget uten å bekymre deg for hjemturen.»

Opplysningen ble senere endret i slutten av januar, slik at Hemsedal ble byttet ut med Norefjell, noe som innebærer en reduksjon av oppgitt rekkevidde fra 408, til 222 kilometer.

Elbilen 2 er en stor suksess for Polestar i Norge, med mer enn 3.000 solgte eksemplarer så langt.

– Mange faktorer kan påvirke rekkevidden

– Du som har kjøpt eller bestilt en Polestar 2 i løpet av 2020 eller i januar 2021, kan ha rett til kompensasjon fordi batteriets rekkevidde ikke stemmer overens med det som ble lovet, heter det i brevet til norske Polestar-eiere. Det er undertegnet Kapatens partnere Gustaf Leijonhufvud og Johan Skog.

Nå bruker ikke Polestar lenger Oslo-Norefjell som et rekkevidde-eksempel på sine nettsider.

NAFs nettside motor.no forteller at Polestar nå i i stedet benytter denne formuleringen:

«Mange faktorer inne i og utenfor bilen kan påvirke bilens faktiske rekkevidde… Siden du sjeldent kjører fra 100% til et helt flatt batteri vil virkelig rekkevidde også oppleves å være lavere enn WLTP-rekkevidden.»

NAF mener Polestar nå erkjenner misvisende markedsføring i Norge.

Erkjennelse av misvisende markedsføring

NAF mener endringene i markedsføringen er en innrømmelse fra Polestar, om at de har lovet for mye.

– Endringene i Polestars konkretiserte markedsføring fremstår for oss som en erkjennelse av at markedsføringen har vært misvisende, sier advokatfullmektig Hans Jørgen Graffer Grøtta i NAF Advokat, som er NAFs advokatkontor, til motor.no.

Hvordan Kapatens har tenkt å legge opp et eventuelt søksmål og hva det vil koste Polestar-eierne – det kan du lese mer om hos Bilbransje24.no.

Blir det alvor av søksmålet, er det ventet at Kapatens må kunne dokumentere at lovnaden om å kunne kjøre en avstand tilsvarende Oslo-Hemsedal tur/retur har vært et viktig kjøpsargument for de aktuelle Polestar-eierne.

