Raser mot KrFs forslag: – Sjokkert over at de har sånne holdninger

– Å frata oss retten til korrekt behandling vil gjøre så mye skade. Mye mer enn dere kan forestille dere, sier Stina Eline Brandåstrø.

Hun er blant flere som de siste dagene har gått hardt ut i sosiale medier mot KrFs forslag. De vil forby irreversible kjønnsjusteringer før fylte 18 år.

– Det kan ikke skje. De leker med barn og unges mentale helse uten å engang ha kunnskap om tematikken, skrev hun søndag på Instagram til sine 13.000 følgere.

23-åringen ble født med en guttekropp, men har levd som jente siden hun var rundt seks år. Åtte år gammel hadde hun sin første time for å starte på et behandlingsforløp for å skifte kjønn.

– Jeg er jente og har vært det hele livet. På innsiden, i hodet og i hjertet hvert fall, forteller Stina.

Puberteten ble satt på pause

Stina fikk starte på pubertetsutsettende hormoner da hun var 12 år, og fikk kjønnsbekreftende hormoner fra hun var 15 år. Hun gikk gjennom rekonstruktiv kirurgi av underlivet da hun fylte 18.

– Siden jeg fikk behandling så tidlig, har jeg sluppet utvikling av skjeggvekst, hårvekst på kroppen, adamseple og et maskulint uttrykk. Puberteten ble satt på pause, forteller Stina.

BEHANDLING: Stina fikk kjønnsbekreftende hormoner da hun var 15 år, før aldersgrensen ble satt til 16. Foto: Privat

Det er de kjønnsbekreftende hormonene KrF vil forby frem til fylte 18 år, et forslag Stina er svært kritisk til.

– Jeg er ikke redd for at dette skal bli virkelighet, men det er veldig provoserende at de i det hele tatt prøver. Jeg blir sjokkert over at folk har sånne holdninger, sier 23-åringen.

– Direkte transfobisk

Grønn Ungdom er blant dem som har tatt til Instagram for å vise sin misnøye mot KrFs forslag.

RASER: MDG-politiker Oda Sofie Pettersen. Foto: Jonas Stefan

– Det er rett og slett fordi vi opplever at forslaget er direkte transfobisk. Kjønnsbekreftende hormoner har dokumentert effekt på den psykiske helsen til unge transpersoner, sier Oda Sofie Pettersen, 1. kandidat for MDG i Agder.

Hun forteller i en video på Instagram at hun blir skremt over å se at et regjeringsparti vil svekke helsetilbudet for transpersoner.

– Dette ble en bekreftelse for oss på at KrF setter sitt eget syn på kjønn foran unges egen psykiske helse, mener Pettersen.

– Vil gi best mulig og faglig forsvarlig tilbud

KrFs stortingsgruppe mener forslaget deres først og fremst handler om omsorg for ungdommer som står i en slik situasjon.

– Derfor mener vi at kjønnsskifte på feil premisser er alvorlig. Vi mener det er viktig å bruke tid på prosessen, selv om det er alt annet enn lett for den enkelte, sier KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan.

ØNSKER FORBUD: Hans Fredrik Grøvan i KrF . Foto: Vidar Ruud / NTB

Han forteller at de har hørt historier om unge mennesker som har stått i situasjoner der enkelte har angret etter en irreversibel behandling.

– Vi må ta innover oss at dette handler om varig livsendrende behandling. Vi mener derfor at myndighetsalder må være aldersgrensen for når du tar avgjørelsen om irreversibel kjønnskorrigerende behandling på egenhånd, sier Grøvan.

Kjønnsbekreftende hormoner er den eneste irreversible behandlingen som tilbys personer under 18 år i dag. Dette tilbys fra man er 16 år gammel.

– Overveldende respons

Etter at Stina delte sin historie på Instagram, har responsen vært enorm.

– Det er helt overveldende, jeg har nesten ikke ord. Det er så sinnsykt mye støtte, og jeg tror nesten ikke jeg har fått en negativ kommentar, forteller hun.

Hun har lenge hatt lyst til å dele historien sin, men har likevel holdt igjen. Nå mener hun det er viktig å vise hvor avgjørende tidlig behandling har vært for henne.

– Siden jeg har fått så bra hjelp og behandling, har jeg fått et liv uten problematikken man får dersom man må gå gjennom en pubertet man helst ikke vil gå gjennom, sier Stina.