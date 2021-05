Ruster opp til boikott-kamp: – Dette er ikke et kuppforsøk

20. juni skal norsk fotball si ja eller nei til norsk deltakelse i VM i Qatar på et ekstraordinært fotballting. NFF har som ambisjon at representantene skal samles fysisk. En avgjørelse vil bli tatt rundt tre uker før tinget.

Boikott-forkjemperne mener fysisk oppmøte kan føre til at flere klubber velger å avstå fra å sende representanter til Oslo. I tillegg til at det er dyrt, kan anbefalingen om å unngå unødvendige reiser medføre at flere blir hjemme.

Derfor har Norsk supporterallianse lansert «Bredderepresentantene». Kort fortalt vil klubber landet rundt ha mulighet til å bli representert av en person som bor i Oslo-området og som kan møte fysisk på tinget.

Personen må ha vært medlem i klubben i minst én måned. Derfor er 19. mai siste frist for klubbene som ønsker å benytte seg av denne muligheten.

– Dette er et svar på at NFF gikk ut på fredag og sa at de ønsket et fysisk fotballting 20. juni. Det er fortsatt pandemi. Vi oppfordres til ikke å reise unødvendig. I tillegg er det en del breddeklubber som har hatt lite inntekt og kanskje ikke har mulighet til å fly en person til Oslo for å fortelle hvor klubben står i et slikt ja/nei-spørsmål. For oss ser det ut som en åpenbar obstruksjon av medlemsdemokratiet å åpne for fysisk oppmøte. Nå bruker vi det samme medlemsdemokratiet for å gi breddeklubbene en helt lovlig representant som kan avlegge deres stemme, sier Bjørnar Posse Sandboe.

Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF, har foreløpig ikke svart på TV 2s henvendelse. NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sier dette til VG:

– At det mobiliseres i enkeltsaker før et forbundsting, er ikke uvanlig. Likevel er det neppe i tråd med regelverkets intensjon å skaffe seg stemmer ved å tilby medlemskap for så å få lov til å representere klubben på tinget. Det er veldig spesielt og på grensen til misbruk av idrettsdemokratiet. Men det er ikke ulovlig.

Posse Sandboe forteller at 45 klubber ønsker å stemme for boikott. Og det kan bli flere.

– Vi får gode tilbakemeldinger på at dette har dukket opp. Vi har kontaktet et antall klubber. Vi har foreløpig 45 klubber på listen vår som sier at de ønsker å stemme for boikott. Mange av disse har to stemmer. En del av disse er Oslo-nære og vil klare å komme seg til et fysisk ting selv, men jeg synes ikke det er riktig å pålegge en klubb i Nord-Norge å fly til Oslo. NFF har selv ønsket å utsette tinget fra mars til 20. juni fordi avgjørelsen er så stor at den må gjøres grundig. Ved å ekskludere en stor mengde medlemsklubber fra å delta skjøtter man ikke medlemsdemokratiet på en god måte. Da har vi sett litt på mulighetene som finnes, sier Posse Sandboe.

– Dette er ikke et kuppforsøk. Det er bare å bruke muligheten som finnes. Det er på sin plass at vi legger til rette for at så mange klubber som mulig får muligheten til å stemme.

Et Qatar-utvalgt skal i forkant utrede hvilke konsekvenser en norsk boikott får. Posse Sandboe gleder seg til å se hva utvalget kommer frem til.

– Det er 1700 klubber som ønsker å være så godt informert som de kan i forkant. Jeg ser også frem til den rapporten. Men vi har sett noen utspill i etterkant av det ordinære tinget, sier han.

– Regnestykket med 100-200 millioner kroner er basert på et premiss om at de må trekke seg fra kvaliken og dermed får en stor kostnad. Det er et premiss som er helt uklart. Vi ønsker bare å boikotte sluttspillet. Det er helt uproblematisk å spille fotballkamper i en kvalik. Hvis Fifa bestemmer seg for å kaste Norge ut av kvalik halvveis, er det vesentlig mer komplisert. Men sponsorene har sagt at en boikott ikke vil gjøre at de vil forholde seg annerledes til NFF. Regnestykket er ren skremselspropaganda, mener Sandboe.