Erna Solberg vil beholde sexkjøpforbud: – Å snu på dette nå vil være helt feil

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg møtte mandag pressen i forkant av partiets landsmøte til helgen.

Der skal partiet meisle ut politikken de skal gå til valg på de neste fire årene.

– Feil signal

I programforslaget partiet skal debattere ligger det nå en uenighet om Høyre skal gå inn for å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester for å bedre sexarbeideres situasjon, eller ikke.

Solberg nøler ikke med å flagge sitt syn. Hun vil ikke oppheve den over ti år gamle loven:

– Jeg er ikke tilhenger av det. Vi var imot loven da den ble innført. Den har noen sideeffekter ved seg som blant annet gjør at en del av volden, og overgrepene kanskje havner litt mer i skyggene, men å snu på dette nå vil være helt feil, sier Solberg til TV 2.

Skroter tidligere skatteløfte

Som TV 2 kunne melde mandag morgen, så vil ingen av Høyres fylkeslag kjempe for å fjerne hele formuesskatten i neste stortingsperiode.

Hverken Oslo Høyre, Senior Høyre eller Vestland Høyre vil i år opprettholde sine forslag om at Høyre fortsatt skal være for å fjerne hele formuesskatten.

På forrige landsmøte vedtok partiet overraskende å fjerne hele formuesskatten etter forslag fra Vestland Høyre, statsminister Erna Solbergs eget fylkeslag. Men kort tid etter rykket Solberg ut og avlyste løftet, og nå er det trolig historie.

– Har du klart å stoppe en debatt i ditt eget parti?

– Dette er et fireårs arbeidsprogram. Vi skal senke formuesskatten på arbeidende kapital, men vi er et ansvarlig parti, og må veie ulike hensyn opp mot hverandre. Vi skal bygge mer vei, ha et godt forsvar og fortsatt satse på kunnskap. Da må vi se på hva vi har råd til, sier Solberg.

Spår Equinor-strid

Deler av programkomiteen lurer også på om Norge har råd til å beholde dagens gunstige skatteregime for skattenæringen, og vil «gå gjennom og evaluere skatte- og avgiftssystemet for petroleumsnæringen for å gjøre endringer for å skjerme staten for økt risiko»

Blant de som ønsker å gå skatteregimet i sømmene er fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Jeg tror noe av hensikten til de som ønsker å redusere statens risiko er å ta bort noen av skattefradragene til oljenæringen, sier Solberg, som likevel ikke tror dette blir en stor debatt på det kommende landsmøtet.

Det hun derimot tror det blir temperatur rundt er Equinor.

– Jeg tror det er særlig dette med å selge oss ned i Equinor som blir et av stridstemaene på vårt landsmøte. Jeg har et pragmatisk forhold til det, men jeg mener ikke det riktig tidspunkt å selge seg ned i Equinor på, sier Høyre-lederen.

Landsmøtet avholdes digitalt 14-16.mai.