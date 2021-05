Hvem var Thomas (16) før han ble offer for terror?

Et nytt filmprosjekt i regi av 22. juli-senteret skal fortelle historiene om de 77 menneskene vi mistet til terror for ti år siden.

– Han var en stolt storebror.

Rita Victoria Føreland forteller om sønnen sin, Thomas. «Den gode gutten med det store smilet, og de knallblå øynene».

– Han brydde seg. Uansett om du var liten eller gammel, så var han snill og god. Og det er godt å vite at han var sånn, for han ble mobbet gjennom hele barneskolen.

MINNE: Moren har tatovert Thomas på armen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– At han faktisk sto opp for urett selv, det er sånn som rører mammahjertet, forteller Rita.

Til sommeren er det ti år siden Thomas Margido Antonsen ble drept på Utøya.

– Han var 16 år, nå i juni skulle han blitt 26.

Bak tallet 77

«Hvem var de 77 menneskene som ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet for ti år siden?»

«Hva drømte de om?»

«Hvordan minnes de av dem som husker dem best?»

Dette er spørsmål 22. juli-senteret ønsker å belyse i sitt nye filmprosjekt. I små filmer forteller etterlatte om dem de mistet.

– Ti år etter, så er det jo et paradoks at veldig mange kjenner historien til terroristen, men i liten grad kjenner historien til de han frarøvet livet, sier Maja Gudim Burheim.

Hun er prosjektleder for «Historier om de vi mistet», seniorrådgiver og vitnekoordinator på 22. juli-senteret.

– Jeg er veldig glad for at vi endelig kan innfri et ønske. Vi vet det har vært et ønske blant mange etterlatte, men også publikum, skoleelever og andre besøkende å få bli litt bedre kjent med menneskene bak tallet 77, sier Burheim.

22. juli-senteret er et minne- og læringssenter som skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya i 2011. Det er derfor helt avgjørende å fortelle om de menneskelige konsekvensene, sier Burheim.

– Hvis man skjærer inn til beinet, så ville vi ikke snakket om 22. juli hvis ikke det var for at vi mistet 77 mennesker som aldri vil få oppfylt drømmene sine.

Stort statlig ansvar

Tirsdag 11. mai legger regjeringen frem sitt reviderte nasjonalbudsjett. Her setter de av 800.000 kroner til filmprosjektet.

– Vi har et stort ansvar å sikre at folk ikke glemmer det som skjedde den 22. juli. Den grufulle terroren, og ikke minst de menneskene som ble utsatt for den, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Så langt er det produsert fire filmer, men senteret har som ambisjon å fortelle så mange av historiene som mulig. Støtten fra regjeringen hjelper et stykke på vei.

– Det er viktig at vi bidrar til å fortelle historien på nytt og på nytt, og også på nye måter. Sånn at vi kan møte nye generasjoner av unge mennesker og erfaringer er jo at den her type filmer bidrar til å gjøre det mer tilgjengelig for flere, sier Melby.

– Jeg vil ikke at han skal bli glemt

Den lille filmen om Thomas blir nå en fast del av utstillingen på 22. juli-senteret i Regjeringskvartalet.

Det var ingen tvil om at Rita ønsket å delta i prosjektet.

– Det har stort sett vært navn og alder, og det er det man har fått høre om dem. Og det vil jeg ikke, sier hun.

– Jeg vil ikke at han skal bli glemt.