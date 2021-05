Svineknoke i sursøt saus

Dette trenger du:

2 svineknoker – røkt eller urøkt, velg selv

2-3 laubærblad

1 fennikel

2 løk

1 ss meierismør

1 ss solsikkeolje

1 ss mel

1 ss brunt sukker

1 ss sherryeddik

1 dl kremfløte

2 dl melk

Litt vann til justering av tykkelsen på sausen

500 g små poteter eller regn ca 2 poteter pr person

Salt til kokevannet

1 brokkoli

50 g meierismør

1 vårløk

2-3 ss ristede hasselnøtter

Salt og pepper til smak

Salt og pepper til smak

2-3 ss sprøstekt løk

2 ss ristede og hakket hasselnøtt

Slik gjør du:

Svineknoke trenger en del koketid, men det fine med det er at det kan gjøres over natten slik at du våkner opp neste morgen til fantastisk kjøtt til middagen.

Legg knokene i en kjele med laubærblad og fennikel. Dekk med vann og sett på lokk. Kok det opp og skum av skummet som legger seg på toppen av kjelen. Senk så temperaturen slik at den står på ca. 100 grader. Det vil da ta 2,5–3 timer før den er ferdig. Benet skal løsne enkelt. Alternativt kan du koke den opp og sette i ovnen på 80 grader over natten under lokk.

Rens løken og kutt i tynne skiver. Ha den i en stekepanne med smør og litt olje. La løken få litt farge før du har på sukkeret. La den så brune videre. Ha på mel, fløte og melk. La det koke sammen på lav temperatur. Smak til med sherryeddik, salt og litt sukker om du skulle trenge det. Personlig liker jeg også litt sitronsaft.

Kok potetene i saltet vann til de er møre. Stek de så i stekeovnen på 200 grader i ca. 25 minutter.

Kutt brokkolien i buketter og kok i lettsaltet vann i ca. 2 minutter. Mens dette skjer smelter du smør i en kjele og har i litt hakket persille, timian eller hva du har av ferske urter i huset. Vend så nykokt brokkoli inn i smøret og bland inn potetene.

Når knokene er ferdig kokt, løft de ut av buljongen og la de hvile i noen minutter før du serverer de.

Anrett det hele på et fat. Hell saus over knoken med hakkede nøtter og sprøstekt løk.