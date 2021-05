Kongepuddel avslørte storsvindler i ferieparadis

En tysk kvinne og foreldrene hennes risikerer seks års fengsel etter at kvinnens kongepuddel satte privatetterforskere på sporet av dem.

En 47 år gammel kvinne er blitt arrestert av spansk politi etter at hun skal ha svindlet et tysk solcelleselskap for rundt én million euro og forfalsket sin egen død.

Den tyske kvinnen ble ifølge BBC funnet på Mallorca etter å ha fått foreldrene til å fortelle påtalemyndighetene at hun døde i en bilulykke i mars i fjor.

Foreldrene viste frem en dødsmelding, som i etterkant har vist seg å være falsk.

VARME STRØK: Stranda El Arenal i Palma de Mallorca. Foto: Enrique Calvo/AP

Avslørt på Facebook

Historien begynte i november i fjor, da kvinnen skulle møte i retten i Palma de Mallorca for å svare på svindeltiltalen.

Kvinnen jobbet tidligere i solcelleselskapet i Rostock i Nord-Tyskland før hun ifølge tiltalen svindlet selskapet for én million euro, altså nærmere ti millioner kroner, og rømte til Mallorca

Kvinnen møtte ikke opp i retten, og det var da hennes foreldre kom på banen og sa at hun hadde gått bort.

Dette gjorde påtalemyndighetene skeptiske, og privatetterforskere startet jakten etter kvinnen i sosiale medier.

Der fant de ut at kvinnen eide en kongepuddel – noe som er et svært sjeldent syn på ferieøya.

Fulgte puddelen

Etter å ha fått nyss om en mann som luftet en kongepuddel i den lille byen Santa Ponça sørvest på Mallorca, rykket privatetterforskerne ut.

De fulgte etter mannen og kongepuddelen, og ble ført hjem til den store villaen som kvinnen bodde i.

Kvinnen skal ha innrømmet det hele på stedet, og ble varetektsfengslet før hun senere ble løslatt mot kausjon.

I huset fant privatetterforskerne flere falske ID-papirer som kvinnen skal ha brukt etter å ha forfalsket sin egen død.

Ifølge tyske Die Welt risikerer kvinnen nå seks år i fengsel, og også foreldrene hennes risikerer like streng straff for å ha medvirket i saken.