Stjerneback forlenger med Vålerenga: – Bedre enn i fjor

– Jeg håper at jeg vil være bedre enn i fjor. Jeg kjenner laget bedre, og vet hvordan vi vil spille. I fjor ble jeg kjent med systemet og hvordan vi spilte. Jeg kunne ikke komme med mitt beste, sier Tommi Taimi til TV 2.

Taimi kom til Vålerenga fra finsk liga i fjor høst. Backen imponerte allerede helt fra første kamp, og var en viktig brikke for Oslo-klubben frem til årets sesong ble kansellert.

Kontrakten til Taimi gikk opprinnelig ut nå i mai, men nå har han forlenget med fem år. Dermed er den finske backen bundet til Vålerenga frem til 2026.

– Jeg er i god form og sport er livet mitt, så jeg føler at jeg kan være en av de beste i ligaen de neste fem årene. Jeg håper at det kommer fem til etter det, sier Taimi.

– Vi har vært i samtaler med Tommi siden desember, og det har vært en bra prosess. Han tilfører en teknisk offensiv og kreativ hockey. Vi fikk enorm glede av det, og det er kvaliteter som vi ikke har for mye av i ligaen, sier sportslig leder Frikk Juell til TV 2.

– Jeg elsker Oslo

Trener, Roy Johansen, var svært fornøyd med at Taimi blir med på lang sikt.

– Han har de rette verdiene og er et bra forbilde. Vi er veldig fornøyde med at han har valgt å signere for flere år, sier Johansen til TV 2 og fortsetter:

– Vi får en topp profesjonell spiller. Både på og utenfor isen. Med spesielt gode ferdigheter offensivt.

Taimi påpeker at familien hans har trivdes svært godt i Oslo, både i byen og med miljøet i klubben.

– Jeg elsker Oslo og jeg har elsket tiden min der. Vi har stor sjanse til å ta mesterskapet, sier Taimi og fortsetter:

– Jeg og familien min elsker Oslo, så det var en av de avgjørende tingene for å signere igjen. Jeg er kjempefornøyd, avslutter han.