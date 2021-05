Stein-Arne (22) bestilte tur hjem til Norge for tre uker siden – så endret de regelverket

Studentorganisasjonen ANSA forteller om fortvilte studenter som rammes hardt av de nye koronahotell-reglene. Studentene får en ekstraregning på 5000 kroner hvis de skal komme hjem til Norge på sommerferie.

De nye reglene gjelder alle som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen-området, og trådte i kraft søndag.

Fra nå må alle på karantenehotell ved ankomst til Norge, selv om reisen var nødvendig, og selv om man er fullvaksinert eller har testet negativt ved avreise og ankomst.

Det er registrert 3000 norske studenter i Storbritannia, og 1300 i USA og Canada. Etter brexit havnet Storbritannia utenfor EØS/Schengen og omfattes av det nye regelverket.

– Har ikke råd

Warina Helland (21) har studert arkitektur i London i tre år. Hun leverer bacheloroppgaven sin nå, og reiser hjem til Stavanger 2. juni. Der venter karantenehotell som hun må betale for selv.

– Pakking og flybillett koster noen tusen i seg selv, og en ekstrautgift til karantenehotell har jeg ikke råd til, sier hun til TV 2.

Hun er en av dem som har blitt på studiestedet på grunn av anbefalingene både gjennom jul og påske. Den siste lockdownen i London opplevdes knallhard for Helland. Hun har sett fram til å reise hjem.

ARKITEKTURSTUDENT: Warina Helland fra Stavanger fullfører batchelor-utdanningen i arkitektur og kommer hjem til Norge i sommer med skrapt lommebok. Opphold på karantenehotell svir kraftig. Foto: Privat

– Jeg er økonomisk selvstendig, og det er en vanskelig situasjon å komme hjem og prøve å starte et liv i Norge med helt tomme lommer, sier Helland.

Hun er ikke alene om å fortvile. I Storbritannia sitter mange norske studenter som ønsker seg hjem til sommeren.

Mister transit-billett

Stein Arne Opedal (22) studerer sammen med Warina Helland i London. Han reagerer på at regelendringene kom så brått at de fleste studentene allerede hadde planlagt reisen hjem.

Stein Arne Opedal kjøpte flybillett hjem for tre uker siden. I mellomtiden ble reglene endret. Foto: Privat

Han hadde kjøpt tur hjem til Bergen, men fordi det ikke går direktefly fra London til Bergen, må han mellomlande på Oslo lufthavn, og må derfor gjennomføre karantene på hotell der. Flybilletten til Bergen mister han.

– Det oppleves urettferdig. Vi har vært her gjennom hele året og ikke reist noe sted for å overholde anbefalingene, og nå settes vi i samme kategori som sydenturister.

– Jeg vet om så mange studenter som ikke har disse 5000 kronene, sier han til TV 2.

Føler seg sviktet

Brage Sverdrup-Asker (21) studerer samfunnsøkonomi og finans på tredje året i Manchester.

– Jeg har fly hjem til Norge 31. mai. Planen var å reise rett hjem til mor og ta karantene der, men det går jo i vasken nå. Det får bli som det blir, men jeg tenker det er større sjans å bli smittet på koronahotell enn hjemme hos mor, sier han.

ØKONOMISTUDENT: Brage Sverdrup-Asker mener myndighetene svikter studentene Foto: Privat

Svardrup-Asker har gjennom tidligere verv i ANSA kontakt med mange norske studenter. Han forteller at mange føler seg sviktet. I høst fikk de beskjed om at studenter skulle tas hensyn til i koronasituasjonen.

Storbritannia har lavt smittetrykk, men på grunn av brexit faller reisende herfra i samme kategori som reisende fra India, Bangladesh og Nepal, som har det høyeste smittetrykket i verden akkurat nå.

– Jeg forstår bekymringen, og hvor tiltaket kommer fra, men det vi etterlyser er å bli hørt og at man prøver å etterleve løftet vi fikk i høst, og ikke bli plassert i samme kategori som sydenturistene, sier Sverdrup-Asker.

– Hvis staten tok egenandelen til studentene, hadde det vært et fint signal, mener han.

– Det er penger vi ikke har

Hannah Mortensen (22) bor sammen med to andre norske studenter i Edinburg i Skottland, hvor de har fullført andreåret i internasjonale relasjoner og business ved universitetet.

I likhet med studenene i England har lån og stipend blitt fordelt utover året, og den plutselige regelendringen kommer derfor på et tidspunkt når lommebøkene er tomme.

Hanna (t.v) og Maiken (t.h) studerer begge i Edinburgh. Foto: Privat

– Vi er ferdige med eksamen nå, og skulle reise hjem i slutten av mai, men nå er alt mye mer usikkert. Det er vanskelig å planlegge. Kontoen er tom og det er vanskelig å få tak i 5000 kroner til hotell.

– Vi har sommerjobber som venter på oss, så vi må komme oss hjem på et tidspunkt, sier jentene.

– Ekstra hardt år

– Studenter er ikke kjent for å ha penger igjen i slutten av semesteret. En ekstraregning på 5000 kroner for karantenehotell er det mange som rett og slett ikke har råd til, sier Morgan Alangeh, president i ANSA, til TV 2.

I år har mange studenter spesielt dårlig råd. Mange har mistet bijobbene sine, og de har fulgt myndighetenes råd om å bli på studiestedet i ferier i stedet for å komme hjem til Norge for å jobbe.

– I desember gjennomførte vi en undersøkelse og da svarte mer enn en tredjedel at de ikke hadde råd til en ekstraregning på 5000 kroner, sier Alangeh.

Alangeh presiserer at studentene forstår at det er en global helsekrise, og mange av dem har levd under strenge restriksjoner over lang tid.

– Dette handler ikke om at vi ikke forstår, men at mange studenter rett og slett ikke har råd, sier han. ANSA håper at studenter skal få slippe å betale for oppholdet på karantenehotell, men det har myndighetene ingen planer om.

Frykter mutasjoner

Årsaken er at det fremdeles er en alvorlig smittesituasjon i mange land i verden. Det er spesielt frykt for at muterte virusvarianter skal få fotfeste i Norge.

– Bakgrunnen for de siste innstramningene er å redusere risikoen for at den indiske virusvarianten og andre muterte varianter skal få fotfeste i Norge. Det kan se ut til at den indiske varianten er enda mer smittsom enn den britiske, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Lars Jacob Hiim, i en epost til TV 2.

Statssekretær Lars Jacob Hiim Foto: Terje Bendiksby

Hiim peker på at selv om Storbritannia har kommet langt i sin gjenåpning, har landet en relativt stor og økende utbredelse av det indiske mutantviruset.

– Kan dominere i juni

– Det er bekymring for at den indiske varianten i verste fall vil dominere i UK allerede i juni. Dette er grunnen til at Storbritannia er vurdert på samme måte som alle andre land utenfor EØS og Schengen, sier han videre.

Hiim sier at myndighetene vil løpende vurdere smittesituasjonen og hvilke regler som bør gjelde, inkludert karantenehotellordningen.

– Vi har forståelse for at studentene gjerne skulle vært denne utgiften foruten, men vi håper utenlandsstudenter som ønsker seg hjem til Norge i ferien får til å gjennomføre planene sine.

Hiim mener det var viktig for myndighetene å handle raskt når de så utviklingen til den nye indiske virusvarianten.

– Jeg har stor forståelse for at dette kan ødelegge planene til den enkelte student. Dessverre står vi overfor en ny virusmutasjon og det var viktig for myndighetene å handle raskt, svarer Hiim.

De som må gjennomføre nødvendige reiser i EØS/Schengen-områder kan gjennomføre karantenen i eget hjem, som før.