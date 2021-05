Ringte politiet da de fant Thea død: – Dere må komme fort som faen

Tre av Thea Braavolds (31) nærmeste venner fant henne drept i sitt eget hjem. 46-åringen som står tiltalt for drapet nekter skyld, og hevder saken mot ham er et komplott.

Søndag 2. februar i fjor ble Thea Braavold funnet av sine venner brutalt drept i sitt hjem i sentrum av Sandefjord. Kort tid etter ble hennes kjæreste, en tidligere drapsdømt 46-åring pågrepet og siktet for drapet.

Den drapstiltalte mannen har sonet store deler av sitt voksne liv i fengsel, og Kriminalomsorgen mener han er for farlig til å fungere i samfunnet.

Mandag møter 46-åringen i Vestfold tingrett, tiltalt for drapet på sin kjæreste.

Han svarte «nei» på spørsmål om han erkjenner straffskyld da statsadvokat og påtaleansvarlig Anne Margrete Katteland leste opp tiltalen.

Deretter begynte han sin forklaring. Han er svært irritert, og forklarer seg usammenhengende om det han mener er en sammensvergelse mot ham.

Hevder tilknytting til tidligere drap

46-åringen som er tiltalt er også tidligere drapsdømt. I 2003 var han en av flere menn som mishandlet og drepte en 27 år gammel mann. Drapet var knyttet til gjengkriminalitet.

Han har ikke forklart seg særlig omfattende til politiet. 46-åringen har likevel antydet overfor politiet at drapet på Thea har en tilknytting til drapet som han tidligere er dømt.

Når han forklarer seg for retten er han konfronterende, og mener hele prosessen er rigget mot ham. Når dommeren vil høre om hans forhold til offeret Thea, blir han irritert, og sier det er mye mer som har skjedd.

VAKTHOLD: To betjenter ivaretar sikkerheten rundt den tiltalte 46-åringen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Det er ikke bare det som har skjedd. Dette begynte tilbake før 2003, sier han.

46-åringen fremfører deretter en lang tirade hvor han trekker inn flere personer i kjente kriminelle miljøer, og hevder de har manipulert politiet og rettssystemet.

Han sier det har vært frustrerende for ham at prosessen rundt ham har blitt trenert. Etter en lang pause vil dommer vite når han traff Thea sist.

– Kvelden før, svarer mannen etter en lang pause.

– Var det flere til stede?, spør dommeren.

– Nei, svarer han.

Etter nok en tirade, spør dommer om 46-åringen har kjennskap til hva som kan ha skjedd. Da trekker han inn en av de tre vennene som fant Braavold.

– Jeg vet ikke om det kan ha vært han, men har er ikke spesielt snill med jenter, sier 46-åringen, og antyder at «de» kan ha presset noen andre til å drepe Thea.

– Hvem er «de»?, spør dommeren.

– Det er kriminelle eller gjenger, eller hva du vil kalle det, sier 46-åringen, og insisterer igjen at det er et bakteppet som retten må ha kjennskap til for å forstå hva som har skjedd.

AKTOR: Statsadvokat Anne Margrete Katteland. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB

Avbryter forklaringen

Den tiltalte 46-åringen klager flere ganger i sin forklaring på at han ikke har sovet, og at han mener hans sak har blitt trenert.

I rettssalen oppstår det en situasjon der aktor Katteland forsøker å stille spørsmål, men 46-åringen snakker om andre ting.

Etter en lunsjpause forsøker retten å gjenoppta spørsmålsstillingen. Når 46-åringen signaliserer at han er for sliten til å svare, blir aktørene enige om å avslutte forklaringen.

Aktor Katteland gir uttrykk for at hun er frustrert over at mannen ikke kan gi informasjon om hvor han var og hva som skjedde i tiden rundt da Thea ble drept.

Den tiltalte 46-åringen blir oppgitt når han ikke får fortelle hele sin historie til retten.

– Jeg prøver å forklare hvorfor det ikke er meg, og hva som har skjedd, sier han.

Retten beslutter å føre andre bevis, og vil forsøke å gjenoppta hans forklaring tirsdag.

Det er gjennomført en sakkyndig vurdering av 46-åringens mentale helse. Aktørene ønsker ikke å si hva de sakkyndige har konkludert med, men påtalemyndigheten har tatt forbehold om å legge ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern eller 21 års forvaring.

ÅSTED: Thea Braavold ble funnet død i sin leilighet i Sandefjord Sentrum. Foto: Erlend Sørbø

Nødsamtale: – Hun er død

Theas venner dro til leiligheten den dagen fordi de var bekymret. Det var fordi den tiltalte mannen hadde vært på besøk hos en av de tre mellom 10 og 12 på formiddagen og fortalt at Thea var død.

De tre vennene gikk ut av leiligheten, og en av Theas nærmeste venninner ringte politiet. Statsadvokat Katteland spilte av nødsamtalen politiet mottok i sitt innledningsforedrag. Venninnen er tydelig opprørt i lydklippet.

– Dere må komme fort som faen. Hun er død, sier kvinnen.

Hun har vanskeligheter med å kommunisere med operatøren, og en mann tar etter hvert over telefonen. Han forklarer at de kun lukket opp døren, før de gikk ut igjen. Telefonoperatøren spør deretter om de er sikre på at Braavold er død. Mannen svarer at det ikke er tvil, og beskriver det brutale synet som møtte dem.

– Finnes det mulighet til å redde liv?, spør operatøren.

– Nei, det finnes ikke, sier mannen.

For farlig for samfunnet

De tiltalte mannens soningshistorikk vil også bli et tema i retten.

Flere fengselsledere og betjenter fra institusjoner der 46-åringen har sonet vil vitne via videolink.

TV 2 har tidligere omtalt at kriminalomsorgen mente det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å løslate ham etter at han hadde sonet hele drapsdommen han fikk i 2004.

I Norge er det sjeldent at en dom sones til siste dag. Kriminalomsorgen opplyste at de hadde forsøkt flere rehabiliteringstiltak, blant annet å gi ham permisjon. Da hadde han begått nye lovbrudd, og ruset seg.

DREPT: Thea Braavold ble bare 31 år. Foto: Privat

Når han hadde sonet hele dommen på 14 år var Kriminalomsorgens verktøykasse tom, og mannen måtte slippes ut i samfunnet igjen i 2018.

Kort tid etter ble han pågrepet, tiltalt og dømt for narkotikalovbrudd.

Han ble løslatt sent i 2019, kun måneder før Thea Braavold ble drept i sin leilighet.

Han har også en rekke andre dommer for voldshendelser, narkotikalovbrudd og brudd på veitrafikkloven.

En varm og god jente

Venner og bekjente av Thea Braavold beskriver henne som en «varm og god jente» som gjorde noen dumme valg.

Den siste perioden i livet hennes hadde hun tilknytting til et rusmiljø i Sandefjord. Det var slik hun traff den nå drapstiltalte 46-åringen. De to ble kjærester kort tid før hun ble drept.

De som kjente Thea har kun pene ting å si om henne, og beskriver sier hun på tross av rusutfordringer hadde planer for fremtiden som.

Advokat Mette Ackenhausen bistår familien. Hun sier at Braavolds mor og bror gruer seg til at saken skal opp for retten.

– Det vil bli tøft for dem å følge forhandlingene, sier hun.