Fastlege om vaksinering: – Vi er bare mennesker. Av og til glipper det

For mange fastleger har det vært en tidkrevende og vanskelig prosess å lage vaksinelister. Nå frykter fastlege Nina Wiggen at mange av hennes kolleger har fått nok.

I januar fikk fastlegene den store oppgaven med å utarbeide lister over hvilke pasienter som er i risikogruppen, og derfor hvem som skal prioriteres i vaksinekøen.

TV 2 har tidligere skrevet flere saker om unge voksne som havnet på feil liste, og derfor fikk tilbud om vaksine før det var deres tur.

– Det er ikke et perfekt system, og da kan man ikke forvente at det blir helt feilfritt, sier fastlege Nina Wiggen.

Hun er tillitsvalgt for fastlegene i Oslo og mener prosessen har vært svært krevende for mange fastleger.

– Mitt inntrykk er at dette har vært en belastende oppgave for fastlegene, sier Wiggen.

VAKSINE: Norge er godt i gang med vaksienringen av eldre og de i risikogruppen. Foto: Heiko Junge

Brukte flere dager

I romjulen ble de første vaksinene satt i Norge, og siden det har et enormt apparat jobbet for at vaksineringen skal foregå på best mulig måte.

For mange fastleger var det en utfordrende jobb å plukke ut alle pasienter med moderat eller høy risiko for et alvorlig forløp av koronasykdom.

– Dette har krevd mye av fastlegene og kommer på toppen av alle de andre oppgavene vi har. Jeg har hørt om fastleger som har sittet flere dager og bare gjort dette, sier Wiggen.

For å gjøre jobben enklere utviklet Direktoratet for e-helse, i samarbeid med fastleger og Folkehelseinstituttet, et verktøy som gjør et digitalt uttrekk.

– Verktøyet ble laget for å støtte og forenkle jobben med å hente ut lister over pasienter i risikogruppen, sa Elin Høyvik Kindingstad i Direktoratet for e-helse til TV 2 forrige uke.

Ved hjelp av et kodesystem kan verktøyet hente ut informasjon fra pasientjournalene til fastlegen og identifisere de pasientene som er i risikogruppen.

– Det er imponerende at man klarte å lage et slikt verktøy på så kort tid, men det har en del svakheter, sier Wiggen.

Disse er i risikogruppen: Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper: Organtransplantasjon*

Immunsvikt*

Hematologisk kreftsykdom siste fem år*

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*

Downs syndrom*

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere

Demens

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege. *Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. Kilde: FHI

– Utrolig presset

Verktøyet skulle egentlig være på plass allerede ved årsskiftet, men flere steder tok det lenger tid.

– Vi fikk tilgang til verktøyet først mange uker etter at vi egentlig trengte det, sier Wiggen.

Fastlegene bruker flere ulike journalsystemer, og Wiggen sier at uttrekksverktøyet ikke har fungert like bra på alle systemene.

– Uttrekksverktøyet er ikke presist nok og fastlegene må derfor gå manuelt gjennom hele listen for å sjekke at alt ser riktig ut, sier Wiggen.

FASTLEGE: Nina Wiggen jobber som fastlege i Oslo. Foto: Privat

Det er denne prosessen som har vært tidkrevende og utfordrende for mange fastleger.

– Beredskapsnivået i fastlegeordningen er ikke til stede. Vi har ingen ressurser å ta av når vi får slike ekstraoppgaver. Vi er utrolig presset hele tiden, sier Wiggen.

Flere utfordringer med systemet

Dersom det ligger upresis eller manglende informasjon i journalen til en pasient, kan det oppstå feil i systemet.

Det betyr at pasienter som ikke har underliggende sykdommer likevel kan ende opp på listen over risikopasienter. I tillegg kan noen risikopasienter falle ut av listen.

I Aurskog-Høland kommune fikk en frisk 44-år gammel mann tilbud om vaksine før foreldrene på 70 år, som begge har underliggende sykdom. Mannens fastlege innrømmet at han ved en feil hadde havnet på listen over pasienter i høyrisikogruppen.

Nina Wiggen innrømmer at systemet ikke er perfekt og mener det er flere grunner til dette.

– Det er ikke alle risikosykdommer som er registrert som en diagnose i pasientens journal. Jeg har fått flere tilbakemeldinger på at overvekt er en sykdom som ofte ikke ble registrert av verktøyet, fordi det ikke alltid står som en diagnose, sier Wiggen.

I tillegg tror hun det kan skje feil dersom man nylig har byttet fastlege og diagnosene ikke er konvertert inn i den nye journalen.

– Vi er bare mennesker

Wiggen synes likevel det er viktig å ikke legge skylden på fastlegene.

– Det har jo blitt litt sånn de siste årene at fastlegen skal ha ansvar for absolutt alt. Da er man veldig sårbar og får fort skylda når noe er galt. Men vi er bare mennesker, og av og til glipper det, sier Wiggen.

Alt i alt mener hun at systemet har fungert bedre enn forventet.

– Med tanke på at fastlegene har vært i en ekstremt krevende situasjon synes jeg egentlig det har fungert imponerende bra, sier Wiggen.

Selv om det har skjedd noen feil her og der tror Wiggen at det meste har gått riktig for seg.

– Jeg vil ikke kalle det feil. Det er ikke helt ideelt, men de pasientene som har fått vaksine for tidlig ville uansett fått den om noen uker. Totalt sett har det ikke så mye å si, sier Wiggen.

FØRSTE DOSE: Over 1,4 millioner nordmenn har fått første dose av koronavaksinen. Foto: Heiko Junge

Har sagt opp

Koronapandemien har gjort arbeidssituasjonen svært krevende for de allerede hardt pressede fastlegene.

– Er det noe man burde gjort annerledes i denne prosessen, for å gjøre jobben lettere for dere?

– Det er det helt sikkert, men det er nok andre ting vi heller burde fått hjelp til. Dette er en oppgave fastlegene gjerne gjør. Problemet er at det kommer å toppen av alle de andre oppgavene vi har, sier Wiggen.

Det har vært et tøft år for mange fastleger og Wiggen frykter at dette kan få store konsekvenser.

– Fastlegekrisen er helt klart reel nå. Det siste året har nok vært dråpen som fikk begeret til å renne over for mange. Jeg er veldig bekymret, sier Wiggen.

– Godt arbeid

Det er kun fastlegene som sitter med en oversikt over hvilke pasienter som har underliggende sykdommer.

– Verktøyet vil aldri kunne være bedre enn den informasjonen som ligger i pasientjournal-systemet. Jobben med å kvalitetssikre er det bare fastlegene som kan gjøre fordi det er de som har kjennskap til pasientene, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI.

SEKSJONSLEDER: Are Stuwitz Berg er overlege og seksjonsleder i FHI. Foto: Torstein Bøe

FHI har ikke oversikt over hvor mange som har fått tilbud om vaksine uten å være i riktig prioriteringsgruppe.

– Vi vet ikke om hvilket omfang dette har, men vårt inntrykk er at dette i all hovedsak er et lite problem, sier Berg.

Han roser fastlegene for det arbeidet som har blitt gjort.

– Vårt inntrykk er at de har gjort et så godt arbeid som mulig, gitt at alt med vaksinasjon skal skje på kort tid med et stort antall mennesker, sier Berg.