Amerikansk atomubåt legger til kai i Tromsø

Anløpet av den amerikanske atomubåten i Tromsø har ført til at det er opprettet drone- og flyforbud over Grøtsund havn, skriver iTromsø.

Ifølge politiet vil det medføre reaksjoner fra politiets side dersom noen bryter forbudet som varer fra 00.00 natt til mandag helt frem til 23.59 natt til onsdag.

Militært personell sikrer havneområdet. Foto: Nils Ole Refvik/TV 2

Personell fra Hæren, Heimevernet, Sjø- og Luftforsvaret er på plass for å sikre havneområdet, og Sjøforsvaret står for eskorteringen av angrepsubåten USS «New Mexico».

Det er logistikkmessige årsaker til at den amerikanske atomubåten skal legge til kai mandag formiddag.

– Blant annet har mannskapet behov for nye forsyninger av mat, sier Elisabeth Eikeland, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter, til NRK.

TV 2 avdekket i 2017 at flere allierte atomubåter anløp norske havner og farvann, i takt med at den russiske militære aktiviteten økte i Barentshavet og tilstøtende havområder.

I august 2020 dukket den atomdrevne angrepsubåten USS «Seawolf» opp utenfor Tromsø for et såkalt Brief Stop Personnel, mannskapsbytte.

Under et folkemøte nylig forsikret forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at sikkerhets- og beredskapsopplegget er ivaretatt.

– Vi ønsker at våre allierte trener og øver hos oss og i våre nærområder. På den måten kan de forberede seg på å støtte oss dersom det skulle bli nødvendig i en krisesituasjon, skrev statsråden i et innlegg.

– Ikke nytt for Tromsø

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) har i et skriftlig spørsmål spurt regjeringen om det er forsvarlig å legge mottak av atomubåter så nært sivilbefolkningen og sentrum av Nord-Norges største by.

I mandagens svar fra forsvarsministeren heter det at Norge har gode rutiner og lang erfaring med å ta imot reaktordrevne fartøy fra allierte nasjoner.

– Rent geografisk har Tromsø en gunstig beliggenhet for å ta imot ubåter som opererer i de nordlige havområder. Gjennom flere tiår var Tromsø, mer presist Olavsvern som er om lag like langt fra Tromsø sentrum som Grøtsund, mottakshavn for allierte reaktordrevne fartøy. Mottak av denne typen fartøy og beredskapsarbeid knyttet til dette er altså ikke noe helt nytt for Tromsø, skriver statsråden i sitt svar til Moxnes.

Det amerikanske ubåtanløpet har skapt debatt. Foto: Nils Ole Refvik/TV 2

Saken oppdateres.