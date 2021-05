Hundrevis skadd i nye kraftige sammenstøt ved moské i Jerusalem

Politiet avfyrte mandag morgen sjokkgranater og tåregass mot palestinere på plassen utenfor moskeen, mens palestinske demonstranter kastet stein og andre gjenstander mot politiet.

De skadde blir hentet i ambulanser, og om lag 50 personer er innlagt på sykehus, opplyser palestinske Røde Halvmåne.

I tillegg skal mange være pågrepet.

Demonstrasjonene har vart siden midten av forrige uke, og ser ikke ut til å avta. Mandag planlegger nasjonalistiske jøder en marsj gjennom palestinske boligstrøk i Øst-Jerusalem, noe som er ventet å fyre ytterligere opp om konflikten.

JERUSALEM: Politiet avfyrte mandag morgen sjokkgranater og tåregass mot palestinere på plassen utenfor moskeen. Foto: Ahmad Gharabli

Plassen der sammenstøtene utspiller seg, kalles på arabisk for Haram al-Sharif og er også kjent under sitt jødiske navn Tempelhøyden.

Ramadan og sperringer

Tidligere mandag hindret politiet jøder i å besøke plassen.

Uroen har brutt ut i forbindelse med ramadan og en betent eiendomstvist mellom jødiske bosettere og palestinske familier i Øst-Jerusalem. Fire palestinske familier risikerer å bli kastet ut hvis bosetterne vinner fram, men behandlingen i høyesterett er nå utsatt. Opprinnelig skulle saken ha vært behandlet mandag.

Frykter fordrivelse

I forbindelse med ramadan har israelske myndigheter satt opp en rekke sperringer i gamlebyen, noe palestinerne har reagert sterkt på. De frykter at Israel forsøker å endre befolkningssammensetningen i det palestinsk-dominerte Øst-Jerusalem, som palestinerne ønsker som sin framtidige hovedstad, og som siden 1967 har vært okkupert av Israel.

Politiet ga søndag grønt lys for marsjen som jødiske nasjonalister hvert år avholder i Øst-Jerusalem, til minne om at området ble erobret av Israel under seksdagerskrigen i 1967. Marsjen oppleves om svært provoserende av palestinerne som bor i området, og en israelsk general har advart mot å la marsjen gå sin gang.

PROTESTERER: En palestinsk dame kjemper mot grensepolitiet i Israel i protest. Foto: Mahmoud Illean

FN-sjefen er dypt bekymret

Uroen i Jerusalem den siste tiden skaper dyp bekymring hos FN, og FN-sjef António Guterres oppfordrer Israel til å få ned spenningsnivået.

– Israelske myndigheter må utvise maksimal tilbakeholdenhet og respektere retten til å holde fredelige forsamlinger, sier Guterres i en uttalelse gjennom en talsperson.

FN-sjefen sier han uttrykker sin dype bekymring over volden i Jerusalem, samt over de mulige utkastelsene av palestinske familier fra deres hjem i nabolaget Sheikh Jarrah.

Videre oppfordrer Guterres Israel til å stanse utkastelsene, samt rivingen av boligene.

(©NTB)