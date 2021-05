Tidligere har dette med tilleggsutstyr til bilen vært en relativt konkret sak. Man bestilte utstyr som tilhengerfeste, ekstralykter eller motorvarmer, betalte for det – og tok det i bruk,

Men tidene endrer seg. Både hvordan vi eier bilene våre, hva de er utstyrt med, hvordan de stadig digitaliseres og hvordan vi nå skal bruke tilleggsutstyret.

Noe av det siste er nå at vi får tilgang til ekstrautstyret i bilene våre – mot betaling. Noe som ville vært utenkelig for bare noen få år siden.

75 kroner timen

Volkswagen er en av dem som sysler med slike tanker. De ser for seg en fremtid med biler som har teknologi og funksjoner som bilens eier/bruker/abonnent kan slå av og av og på. Man betaler da for tiden funksjonen brukes. Ett eksempel på dette er autopiloten.

Flere biler vil i framtiden være koblet opp mot internett og ha mulighet til å motta trådløse online-oppdateringer slik at bilprodusentene kan videreutvikle grensesnitt, tilpasse nye menyer og funksjoner.

VWs salgs- og markedsføringssjef Klaus Zellmer, ser på dette som en mulighet for å endre hvordan du spesifiserer en helt ny bil. I stedet for å krysse av for valgmuligheter og være fastlåst til disse når du bestiller bilen, vil VW nå gi deg muligheten til å oppgradere og tilpasse bilen underveis.

I praksis betyr det at bilene har innebygde muligheter du kanskje tenker at du ikke behøver, når du bestiller. Men om du ønsker tilgang til disse mulighetene etter hvert, kan du oppgradere/laste ned og ta i bruk dette utstyret. Om behov skulle endres, eller om du skulle angre på at du ikke valgte det da du bestilte bilen.



Ett eksempel: Selvkjøringsfunksjonen vil kunne koste rundt 7 euro per time, noe som tilsvarer rundt 75 norske kroner.

Ikke gratis å utvikle

Det vil si at om du skal reise for eksempel fra Oslo til Hafjell, vil det koste nesten 190 kroner å ha selvkjøringsfunksjonen aktivert på turen.

Dette er basert på kostnadsmodellering, sier Zellmer, videre.



For selvfølgelig har dette utstyret en pris. Det er langt fra gratis å utvikle og oppdatere det.



Betale månedlig beløp

VW er slett ikke de første og eneste som har slike planer. Tesla har lignende systemer allerede. Systemer der man mot et engangsbeløp kan få oppgradert bilens autopilot. En funksjon som allerede ligger i bilen, men som man må betale for å få «låst opp».

Både GM og Ford i USA tilbyr også noe tilsvarende. Da i form av at du kan abonnere på selvkjøringsfunksjonen ved å betale et månedlig beløp, på rundt 200 kroner.



