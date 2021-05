I fjor fikk Ford en ny toppmodell i det norske markedet. Da kom nemlig nye Explorer til landet.

Og her snakker vi virkelig toppmodell. Explorer er SUV slik amerikanerne liker dem. Diger, med sju seter og massevis av plass. Bilen er over fem meter lang og to meter bred.

Lenge har biler som dette vært omtrent uselgelige i Norge, på grunn av motorer som har utløst mengder av avgift. Men da Explorer i siste generasjon også kom som ladbar hybrid med elektrisk rekkevidde på 42 kilometer, skjønte importøren at det kunne være muligheter.

Stor suksess i USA

Og Explorer har tydeligvis truffet mange kunder hjemme. Det ruller allerede flere hundre eksemplarer av bilen på norske veier – og det til tross for prisen starter på 897.000 kroner. Da er riktignok utstyrspakken svært omfattende.

Explorer er en stor suksess også hjemme i USA og der har Ford nå akkurat introdusert en ny spesialmodell: Explorer Timberline.

Her skal de appellere til de som virkelig ønsker å utnytte det som bor i denne bilen –og gjerne ta den med utenfor allfarvei.

Det er en ikke ubetydelig "kongen-på-haugen-faktor" over Ford Explorer i Timberline-versjon.

Flere kjører offroad

Som i store deler av verden, har salget av SUV-er økt kraftig også i USA de siste ti årene. Fra 2010 har SUV-markedsandelen gått fra 35 til 55 prosent i dette kjempestore bilmarkedet. I antall biler betyr det økning fra 4,6 til 7,8 eksemplarer årlig. Til sammenligning: I Norge er 150.000 nybiler et bra salgsår...

Fords egne data viser samtidig at flere av SUV-eierne bruker bilene sine til offroad-kjøring. Dette henger også sammen med korona-pandemien. De fleste av oss har måttet endre på reise- og ferievaner. Da blir bilturer i eget land plutselig mer aktuelt for mange.

Ford Explorer er en habil offroader i utgangspunktet, med blant annet syv ulike kjøremodus. Bakkeklaringen er på 21 centimeter. Timberline-utgaven er hevet to centimeter ekstra. I tillegg er den utstyrt med differensialbrems.

Med lengde på over fem meter, er Ford Explorer i seg selv en røslig SUV.

Politibil-dempere

Støtdemperne er hentet fra politibil-versjonen av Explorer, som blant annet skal takle økt vekt. Ford har også kalibrert styringen. Bilen er utstyrt med Bridgestone terrengdekk på 18-tommer, som skal gi et godt kompromiss mellom terrengegenskaper og komfort på landevei.

Explorer Timberline kommer i Forged Green Metallic. I tillegg er det en rekke sorte detaljer utvendig, i tillegg til Timberline-logoer.

Interiøret er i det Ford kaller Deep Cypress. Her er det en rekke unike detaljer. Dessuten kraftige gummimatter på gulvene og setetrekk som enkelt skal kunne rengjøres.

Flere unike designelementer også innvendig. Vi legger merke til at bilen er avbildet med mindre infotainmentskjerm enn den som leveres på Explorer i Norge.

Garantert vekke oppsikt

Ifølge opplysningene Ford så langt har delt, kommer bilen kun med 2,3-liters bensinmotor på 300 hestekrefter og ikke som ladbar hybrid. Dermed er den nok heller ikke aktuell for Norge.

Men sitter du nå og har veldig lyst på en Explorer Timberline, kan du jo sjekke om Ford-forhandleren kan hjelpe deg med å ta den inn.

Og så må du nok også være forberedt på å bla opp veldig mange ekstra avgiftskroner, i forhold til den ladbare versjonen. Til gjengjeld får du en bil som garantert vil vekke oppsikt!

