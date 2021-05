Navalnyjs lege meldt savnet etter jakttur

En russisk lege som behandlet Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj rett etter at han ble forgiftet, er nå meldt savnet etter at han ikke kom hjem fra en jakttur.

Alexandr Murakhovskij kom ikke tilbake fra turen som planlagt fredag, opplyser en politikilde til nyhetsbyrået Tass.

– Han forlot jakthytten med ATV lørdag. Etter at han ikke kom tilbake og hans bekjente hadde lett i et døgn uten å finne ham, kontaktet de politiet, heter det i en uttalelse fra politiet.

Politiet sier at søket etter legen er komplisert på grunn av vanskelig terrenget i området.

Tass rapporterer om at lokalt politi har funnet et forlatt terrengkjøretøy og at helikopter og drone benyttes i søket etter legen.

Fikk internasjonal oppmerksomhet

For da Navalnyj ble akutt syk på et flyreise fra Sibir til Moskva, nødlandet flyet i Omsk. Opposisjonslederen ble så fraktet til sykehuset Murakhovskij var sjef for.

Legen har fått internasjonal oppmerksomhet for å ha diagnostisert Navalnyj med stoffskiftesykdom. Navalnyj kritiserte utnevnelsen av Murakhovskij og mente at legen ble belønnet for å finne på en diagnose.

Han ble i november i fjor forfremmet til helsesjef i Omsk-regionen – på grunn av «den gode håndteringen» av Navalnyj ved Omsk ledende akuttsykehus.

Mystiske legedødsfall

I februar i år døde overlegen Sergey Maximishin ved det samme sykehuset, skriver CNN.

Den 55 år gamle overlegen skal ifølge opposisjonslederens stabssjef, Leonid Volkov hatt hovedansvaret for behandlingen da Navalnyj var innlagt der.

En annenen lege ved samme sykehus, Rustam Agishev døde i mars i år. Ifølge en uttalelse fra sykehuset døde 63-åringen av et senskadene fra et hjerneslag. Hvorvidt han hadde noe med behandlingen av Navalnij er ikke kjent.