Friske koronapasienter rammet av dødelig soppinfeksjon i India

Lørdag morgen skal den indiske øyelegen Akshay Nair, som holder til i Mumbai, til å gå inn til en ung kvinne som for tre uker siden ble frisk etter å ha hatt koronaviruset.

Inne på operasjonssalen er allerede øre-nese-hals-spesialister i gang med å operere den 25 år gamle diabetikeren.

Hun har en sjelden og aggressiv sykdom som invaderer blodårene og gir infarkt i vevet omkring.

Soppinfeksjonen – som har navnet mukormykose – angriper ofte nese og øyne, men noen ganger også hjernen.

– Fjerner øynene for å redde livet

Legen Nair skal til å begynne med en tre timer lang prosedyre der kvinnens øyne skal fjernes i et forsøk på å hindre soppinfeksjonen i å spre seg.

– Jeg skal fjerne øynene for å forsøke å redde livet hennes. Det er slik denne sykdommen fungerer, sier Nair til BBC.

Ifølge den britiske kringkasteren kommer det nå rapporter fra leger i India om en økning i antall personer som har den normalt sett sjeldne sykdommen. Sykdommen var også å finne i India før pandemien brøt ut.

I den regionen Maharashtra, som ligger vest i India, har lokale medier rapportert om at rundt 200 pasienter som har kommet seg etter koronasykdom, har blitt syke igjen med mukormykose.

Åtte av de rapporterte sykdomstilfellene har ifølge The New York Times til nå endt med døden.

Voksne med diabetes

Legen Renuka Bradoo, som jobber ved et sykehuset Sion i Mumbai, sier til BBC at de fleste av pasientene med mukormykose er middelaldrende voksne med diabetes, som fikk soppinfeksjonen et par uker etter å ha hatt korona.

– De siste to årene har vi totalt hatt ti tilfeller av sykdommen, men dette året er noe helt spesielt, sier øyelegen fra Mumbai, Akshay Nair.

VAKSINEPROGRAM: Fra 01. mars utvidet India vaksineprioriteringen slik at også de over 45 år med underliggende sykdommer som diabetes og hjertefeil kunne få vaksine. Foto: Rafiq Maqbool / AP / NTB

I byen Bengaluru sør i India, gjør de seg de samme erfaringene. Raghuraj Hegde, også han øyespesialist, sier til kringkasteren at de har registrert 19 tilfeller av soppinfeksjonen bare de siste to ukene.

Det står også der i kontrast til det normalsituasjonen. Han forteller at de vanligvis ser omtrent to tilfeller i året av sykdommen.

Dødelig sykdom

Leger BBC har snakket med tror mukormykose, som er en infeksjonen der halvparten av personene som får det dør, kan bli trigget ved bruk av enkelte typer steroider. Det er noe man har brukt flittig i behandlingen av alvorlig syke koronapasienter i India.

Steroider reduserer betennelsen koronaviruset fører med seg i lungene, og kan stoppe noe av skadene som påføres immunforsvaret når kroppen jobber med å motkjempe korona.

Men samtidig fører steroidene til at immuniteten hos pasienten blir mindre og øker blodsukkernivået hos de med og uten diabetes.

Man antar at et svekket immunforsvar kan være en trigger som har utløst disse tilfellene av mukormykose.

The New York Times skriver søndag at eksperter de har vært i kontakt med mener årsaken til dette kan være sammensatt.

En faktor kan være at mange koronapasienter i India blir medisinert og får oksygenbehandling av sine egne familier og ikke på sykehus. Dårlig hygiene blir nemlig oppgitt som en mulig årsak.

HJEMMEBEHANDLING: På grunn av den sprengte kapasiteten ved indiske sykehus har mange koronasyke ikke fått plass. Foto: AP / NTB

Leder for den nasjonale folkehelsestiftelesen i India, Srinath Reddy mener også det kan være en sammenheng mellom steroider og soppinfeksjonen.

– Man bruker steroider for å redusere den hyperimmune responsen som koronaviruset fører til. Samtidig reduserer du motstandskraften mot andre infeksjoner, sier Reddy.

Har kommet sent til sykehus

Typiske symptomer for sykdommen er tett nese, neseblod, hevelser og smerter i øynene, slappe øyelokk og svekket syn/synstap.

De indiske legene sier sier at pasientene de har tatt imot ofte har kommet sent, først når de er i ferd med å miste synet.

Da har sykdommen kommet så langt at man må fjerne øyet for å forhindre at infeksjonen sprer seg til hjernen.

Følger situasjonen

Lederen for Indias koronahåndtering, legen Vinod Paul sier til New York-avisen at de har registrert at det er meldt om flere tilfeller av mukormykose.

– Vi har hørt at mennesker i noen områder lider av mykormykose etter at de ble friske for koronavirus, men det er ikke et stort utbrudd av det, sier Paul til avisen.

Han sier helsemyndighetene i landet «følger med situasjonen og overvåker» sykdomstilfellene.

FØLGER MED: Legen Vinod K. Paul leder regjeringens panel for vaksinestrategi og koronahåndtering. Foto: Anushree Fadnavis / Reuters / NTB

– Dette er en soppinfeksjon som er sterkt knyttet til diabetes. Hvis personen ikke er diabetiker er det svært uvanlig at en person vil få mykormykose, sier han.

Ifølge Den internasjonale diabetesforeningens oversikt har ca ti prosent av den voksne befolkningen i India diabetes.