Babyhval satt bom fast midt i London

Søndag kveld samlet det seg en mengde av skuelystne ved Richmond Lock sør-vest i London.

De bivånet redningsarbeidet som var i gang for å hjelpe en liten hval som hadde satt seg fast i et slags betongløp tilknyttet elven Themsen.

Ifølge BBC er det trolig snakk om en hval av typen vågehval. Den hvalarten finner man i Nord-Atlanterhavet. Den kan kjennes igjen på de hvite båndene den har på buken og over bardene.

De kan bli opptil ni meter lange og veie så mye som ni tonn, og den kan antagelig bli over 40 år gammel. Navnet har den fått på grunn av at den ofte trives godt i våger og fjorder.

Satte seg fast

Men hva akkurat denne hvalen hadde tenkt da den la på tur opp Themsen er litt uklart.

Ifølge Havnevesenet i London satte hvalen seg fast omkring klokken 20.00 søndag kveld.

Hvalen er anslagsvis mellom tre og fire meter og den er fortsatt i live, sa en talsperson til BBC søndag kveld.

Baby whale thrashes in distress during rescue operation at Richmond Lock pic.twitter.com/Qx6rI6AIuq — Lucia Binding (@luciabinding) May 9, 2021

Redningsarbeid

Klokken 22.00 norsk tid var mannskap fra den britiske redningstjenesten på plass for å bistå med redningsarbeidet.

Fra før av var brannmannskaper og redningsdykkere fra marinen på plass i elven for å forsøke å få hvalen løs.

EN talsperson uttalte at politiet måtte jobbe med å holde skuelystne unna stedet, og at situasjonen hvalen havnet i ikke var god. Talspersonen sa også at det var fare for hvalens liv.

En som har sett hvalen fra land, skrev på twitter at den har enkelte skader og at man må undersøke om den vil overleve hvis den blir ført tilbake i elven igjen.

Hvalen er fri

Litt før klokken 02.00 mandag kunne BBCs reporter på stedet melde at redningsmannskapene hadde lykkes med å få hvalen løs. Totalt hadde redningsarbeidet vart i over syv timer.

Den ble så flyttet til et annet sted, men hvorvidt den ble sluppet fri i sjøen, eller om den blir sjekket av dyrlege først er ikke kjent.