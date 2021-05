Lovet penger til nye spillere - dette sier Arteta om Ødegaard-kjøp

Se TV 2-intervju med Mikel Arteta og studioprat om Martin Ødegaard øverst!

Martin Ødegaard var ubenyttet reserve da Arsenal sendte West Bromwich ned i Championship med 3-1-seier på The Emirates søndag.

Etter triumfen forklarte The Gunners-sjef Mikel Arteta til TV 2 hvorfor Norges landslagskaptein aldri kom på banen, til tross for at drammenseren varmet opp kampen gjennom.

– Kampen trengte noe annet enn Martin. Han har spilt mange minutter og jobber seg gjennom en skadet som ikke er 100 prosent leget. Han prøver å være tilgjengelig hele tiden, men han har spilt mange minutter. Han vil få sine sjanser, sa Arteta.

Spanjolen har tidligere tydelig vist sin beundring for midtbanespilleren på lån fra Real Madrid, deriblant til TV 2. Ødegaards låneavtale med Arsenal går ut etter sesongen, og hans fremtid er ennå uviss.

– Eierne kommer til å støtte meg

Hvorvidt Ødegaard blir værende i London eller ikke gjenstår å se, men det virker uansett som at det blir spillerutskiftninger på The Emirates i sommer. Blant andre The Times skriver at 39-åringen i sjefsstolen i Nord-London vil få betydelige midler til å handle spillere for i sommerens overgangsvindu.

I et intervju, gjengitt av Sky Sports, understreker Arteta det samme:

– Ting kommer til å endre seg og eierne kommer til å støtte meg.

På spørsmål om Ødegaard er en spiller han ønsker å prioritere å signere i sommer, svarte Arteta søndag igjen med å understreke at han er tilfreds med den norske 22-åringen.

– Vi vil snakke om det når det riktige tidspunktet kommer. Men det jeg kan si er at jeg er svært fornøyd med Martin, sa Arsenal-manageren til TV 2.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tror drammenseren er i tenkeboksen når det gjelder hans videre karriere. Den tidligere Tottenham-keeperen sa dette om Norge-kapteinens klubfremtid i søndagens Premier League-studio:

– Jeg tror at hvis Martin Ødegaard får en sjanse til å fortsette å være der og han føler at «de har mer tro på meg her enn kanskje i Real Madrid», så vil jeg tenke at han synes det er en bra idé å være der og Arsenal kanskje til og med vil prøve å kjøpe ham fri.

Om Nord-London-laget kjøper Ødegaard, så vil ikke det overraske ekspertkollega Solveig Gulbrandsen.

– Uttalelsene fra Arteta har hele tiden vært at han liker hvordan han jobber på feltet, er ydmyk, vil lære, prøver å gjøre det beste hele tiden, sa TV 2s fotballekspert, før hun konkluderte:

– Han har levert bra til å være sitt første steg inn i Premier League i det hele tatt.

Tror «Europa-fri» kan være en fordel

I Arsenal-drakt har Ødegaard scoret to ganger på 17 opptredener. Tolv av kampene er fra start. Thorstvedt mener at Arsenal er en god utviklingsarena for drammenseren.

– Ja, men de har ikke prestert så veldig bra. Men uten Europa neste sesong, så har de et mye bedre utgangspunkt enn de andre lagene til å gjøre det bra i ligaen, konstaterte den tidligere Premier League-proffen etter søndagens kamp og siktet til reise- og spillebelastningen midtukekampene i Europa League kan gi.

Helst skulle nok Arteta ønsket seg oppdrag på kontinentet også neste sesong, men etter at Arsenal røk ut i Europa League-semifinalen mot Villarreal forrige torsdag virker det vanskelig. Laget ligger nemlig på niende plass i Premier League med kun tre runder igjen.

Etter Europa-exiten mot den gule ubåten, var Ødegaards manager klar på at seieren over Sam Allardyces West Bromwich smakte ekstra godt.

– Det var resultatet vi ønsket. Selvfølgelig, vi ønsket å vinne, og etter torsdagen ønsket vi det enda mer, konkluderte han.

Neste gang The Gunners trer ut på gressmatten på sin hjemmearena, i ligaavslutningen mot Brighton, blir det med 10.000 Arsenal-supportere på tribunen, om alt går etter planen.

– Jeg kan virkelig ikke vente. Det har vært så annerledes og rart. Det er et helt annet spill å spille på dette fantastiske stadionet uten supportere. Forhåpentligvis kan vi ta dem imot snart, sa Arteta håpefullt.

Så gjenstår det å se om det blir Ødegaards siste opptreden i Arsenal-drakt eller ikke.