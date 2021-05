Ny topplassering for Hovland – storspilte på siste dag

Viktor Hovland endte på 3. plass i PGA-turneringen Wells Fargo Championship i Charlotte, North Carolina.

Oslo-gutten endte avslutningsdagen fire slag under par, og åtte under totalt, to slag bak vinner Rory McIlroy.

Hovland hadde tre hull på par før han fikk birdie på det fjerde og korte par tre hullet på turneringens avslutningsdag.

Han fulgte opp med en ny birdie på det sjuende hullet. Med totalt seks slag under par etter sju spilte hull hadde han avansert til fjerdeplass og med tre slag opp til Keith Mitchell i tet etter halvspilt avslutningsrunde.

Og Oslo-gutten fortsatte storspillet og klinket til med to birdies på rad på hull nummer 14 og 15. Da var han plutselig oppe på delt 3. plass, kun ett slag bak teten.

Det ble imidlertid par på de tre siste hullene, og da forsvant Hovland ut av seierskampen.

Hovland tok tredjeplassen i sin forrige PGA-turnering, og det tok ham opp til 11. plass på verdensrankingen.