Rasende etter å ha blitt byttet ut: – Han får kjøpe seg en ny Rolex som trøst

Det er knyttet store forventninger til Amor Layouni i Vålerenga-drakt denne sesongen. Svensken tok Eliteserien med storm i Bodø/Glimt for to år siden, og er tilbake etter et opphold i den egyptiske klubben Pyramids.

28-åringen, som stilte opp i VG søndag morgen og fortalte om Rolex-klokken sin til 120 000 kroner, fikk det ikke til å stemme mot Rosenborg og ble byttet ut etter 67 minutter.

Kampen endte 1-1, og Layouni virket svært misfornøyd med egen innsats da han ble byttet ut og slo også til en stol på benken.

Eks-lagkamerat med stikk

Rosenborgs Erlend Dahl Reitan virket å ha full kontroll på svensk-tunisieren under oppgjøret. De to kjenner hverandre godt etter tiden i Glimt.

– Layouni leverte en meget lite imponerende forestilling, og Dahl Reitan hadde full kontroll på sin gamle lagkamerat i alt som var av situasjoner, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Reitan fullroser sin gamle lagkamerat, men kommer også med et stikk.

– Layouni kommer til å prege Eliteserien i år og er en fantastisk spiller. Dessverre for ham kjenner jeg ham veldig godt, så jeg vet at han starter i bakrom og bare detter av. Men han kommer til å kjøre rundt mange backer i år, det er jeg helt sikker på, sier Reitan til TV 2.

SOLID: Erlend Dahl Reitan holdt en gammel lagkamerat i sjakk. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Han smiler når jeg møter ham etterpå, tenker jeg.

– På Twitter skriver de at du hadde Rolex-en hans i lommen?

– Ja, ja. Han får gå og kjøpe seg en trøste-Rolex i morgen, sier Rosenborg-backen med et stort glis.

Fagermo hyller Layounis utbrudd

Dag-Eilev Fagermo tok opptrinnet med stor ro.

– Det er mye testosteron på Oslo-Øst, så vi har råd til noen jåler også, sier Fagermo i pressesonen etter kamp. Han var fornøyd med det faktum at Layouni var forbannet etter en middelmådig kamp.

– Det er veldig bra at han har den sulten og stoltheten, sier Fagermo.

– Det er bra med spillere med temperament. Driver du med toppidrett, må du ha temperament. Han var skuffet over at han ikke fikk til mer, ikke for at han bli byttet ut. Det er flott, for vi vil ha spillere med ambisjoner, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport Norge.

Også lagkameratene flirer godt når de blir spurt om Layounis lille utbrudd.

– Amor har et temperament som dere kommer til å få se mer av utover i sesongen, sier Henrik Bjørdal til TV 2.