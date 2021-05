Sam Allardyce rykket ned fra Premier League for første gang

Arsenal - West Bromwich 3-1

Se sammendrag i videovinduet øverst!

West Bromwich er klare for Championship etter 1-3-tap for Arsenal, som hadde Martin Ødegaard sittende på benken hele kampen.

Det er første gang West Brom-manager Sam Allardyce rykker ned fra Premier League. Han har ledet Bolton, Newcastle, Blackburn, West Ham, Sunderland, Crystal Palace og Everton på øverste nivå i England.

Allardyce erstattet sparkede Slaven Bilic i midten av desember.

Arsenal tok ledelsen etter en halvtimes spill da Bukayo Saka ble spilt fri ned mot dødlinjen, før han slo inn til Emile Smith Rowe, som på volley banket vertene i ledelsen. Drøyt fem minutter senere dro Nicolas Pépé seg inn fra venstre og sendte av gårde et nydelig skudd som gikk i krysset.

Midtveis i andre omgang tente Matheus Pereira et lite håp for West Brom da han reduserte til 1-2 etter en strålende snuoperasjon, men like før slutt fjernet Willian alt håp for Midlands-klubben med et lekkert frispark.

Det er usikkert om Allardyce fortsetter som West Brom-manager etter sesongen, men han har bekreftet at det er en klausul i kontrakten som gjør at den kan sies opp dersom det skulle ende med nedrykk.

Fra før er det klart at Sheffield United rykker ned. Fulham har også én fot i Championship. London-laget har ni poeng opp til Burnley på trygg grunn med fire kamper igjen.

Arsenal, som røk ut av Europaliga-semifinalen mot Villarreal tidligere denne uken, ligger på niendeplass i Premier League.