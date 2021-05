Uavgjort i storkampen etter sjansesløseri

Vålerenga-Rosenborg 1-1

Se sammendrag av kampen i videovinduet øverst.

Både Vålerenga og Rosenborg er tippet å kjempe i toppen denne sesongen, og det ble en intens batalje på Intility Arena.

Med landslagssjef Ståle Solbakken på tribunen var det flere som var ivrig etter å vise seg frem, men det endte 1-1 og uavgjort i storkampen.

– Det er jævlig frustrerende. Vi er mye bedre enn Rosenborg. Jeg har spilt fotball noen år, men har kanskje ikke sett større sjanser enn det vi hadde i dag. Vi får takke oss selv, sier Vålerengas Christian Borchgrevink til TV 2 etter kampen.

RBK-trener Åge Hareide var fornøyd etter kampen.

– Vi tar med oss en god følelse. Kampen kommer tett nå. Vi har følelsen av at vi har vunnet ett poeng og at de har tapt to.

Dag-Eilev Fagermo sier til TV 2 at mener Vålerenga var det beste laget.

– Det er betryggende å se mot en god motstander at vi er det beste laget.

– Vi skaper åtte-ni-sjanser. Det er nok, det. Men vi må få ballen i mål. Det hjelper ikke ha draget på damene, hvis du ikke får den inn ...

Kjartansson med utrolig sjanse

Det var Vålerenga som tok ledelsen etter selvmål fra Even Hovland i første omgang, men Rosenborg viste styrke da de slo tilbake ved Kristoffer Zachariassen kun minutter senere.

Det var vertene som hadde de største og fleste sjansene, og at Vidar Örn Kjartansson ikke scoret er smått utrolig. Den islandske måltyven fikk en helt utrolig dobbelsjanse i første omgang, men André Hansen klarte rydde opp på fantastisk vis – med god hjelp av stolpen.

Også i andre omgang var Kjartansson nær scoring med en flott heading, men Hansen reddet mesterlig.

– Rosenborg blir vanskelige å slå

Aron Dønnum var også livlig for blåtrøyene, men lyktes ikke i avslutningsøyeblikket. En som ikke fikk det til å stemme var, nyervervelsen Amor Layouni.

Svensken hadde en anonym dag på jobben og virket lite fornøyd med å bli byttet ut etter 67 minutter.

Rosenborg og Åge Hareide ropte på straffe i sluttminuttene etter det som minnet mistenkelig om en hands, men ble ikke hørt.

– Rosenborg og Hareide kommer til å være vanskelige å slå denne sesongen, og jeg tror de er godt fornøyd med ett poeng fra denne kampen. De hevet seg i andre omgang og både Vålerenga og Rosenborg kommer til å være med helt i toppen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.