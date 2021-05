Slår alarm om obduksjoner:

En av oppgavene til begravelsesbyråer er å pakke inn, transportere og stelle døde mennesker. Nærkontakten gjør at de ofte reagerer på politiets oppfølging av dødsfallet.

Etterlatte får ikke svar

Gunnar Hammersmark i Virke Gravferd. Foto: Aage Aune

– Det er vi som er ute og henter likene. Vi pakker de inn og løfter de inn i bilene. Og da har vi noen ganger i etterkant tenkt at hvorfor i all verden ble ikke dette dødsfallet sendt inn til rettslig obduksjon for å få fastsatt dødsårsaken, sier Gunnar Hammersmark til TV 2.

Han er direktør for Virke Gravferd og representerer 95 prosent av landets begravelsesbyråer. Han sier at medlemmende deres over hele landet har reagert på at mistenkelige og unaturlige dødsfall ikke sendes til en rettslig obduksjon. Det er politidistriktet som rekvirerer oppdraget som må betale for obduksjonen.

– Det betyr at politiet i mange tilfeller må vurdere kostnaden opp mot andre prioriterte oppgaver når de skal beslutte om dødsfallet skal sendes til rettslig obduksjon. Vi opplever at mange mistenkelige dødsfall ikke blir rekvirert til rettslig obduksjon, og vi møter etterlatte i samtaler som ikke får klare svar på dødsårsak, sier Hammersmark.

Han mener dagens ordning kan true rettssikkerheten.

– Vi klandrer ikke politiet som hver dag må gjøre økonomiske prioriteringer, men for å ivareta rettsikkerheten burde politiets vurdering om å rekvirere til rettslig obduksjon være basert på rettslige kriterier, ikke økonomiske. Vi mener at disse kostnadene må løftes ut av lokale politibudsjett, og dekkes av andre poster på statsbudsjettet, sier direktøren for Virke Gravferd.

Mener politiet overser flere drap hvert år

Lars Uhlin-Hansen er professor i rettsmedisin ved Universitetet i Tromsø, og har vært sakkyndig i over 20 år. Han er en av Norges mest erfarne rettsmedisinere, og deler bekymringen til Virke.

– Vi vet jo at det av og til oppdages drap ved obduksjon hvor politiet ikke har hatt noen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, Uhlin-Hansen.

Han mener man bør regne med at politiet i Norge overser inntil to drap i året.

– Statistisk sett så ville man oppdaget kanskje ett til to drap i Norge årlig, hvis man hadde obdusert alle som ble funnet død, sier Uhlin-Hansen.

Rettsmedisineren mener økonomi kan være noe av årsaken til at man i Norge obduserer færre i dag, enn for 30 år siden. På 90-tallet endret man systemet til at politidistriktene selv må betale for en obduksjon. Tidligere kom pengene fra sentralt hold.

– Økonomiske argumenter har sannsynligvis en viss betydning. Det så vi da den sentrale finansieringen ble flyttet over på hvert enkelt politidistrikt for 30 år siden, at obduksjonsfrekvensen falt dramatisk, sier han og fortsetter:

– Jeg tenker at det å gå tilbake til en sentral finansiering ville forventet å medføre en økt obduksjonsfrekvens.

Taust Justisdepartement

TV 2 har spurt Justisdepartementet om en kommentar, men har blitt henvist videre til Politidirektoratet. De sier at de har ingen indikasjon på at det ikke rekvireres rettslig obduksjon når forholdene rundt et dødsfall tilsier det.

Direktøren for Virke Gravferd er av en annen oppfatning.

- Jeg tror at mange av de som gjør beslutningene ikke er kjent med dette. Så det at vi nå kan løfte frem denne problemstillingen tror jeg kan være en øyeåpner for å si at sånn kan vi ikke ha det, sier Gunnar Hammersmark.