Mandag kommer ny vaksine-vurdering - dette tror ekspertene

I morgen skal et ekspertutvalg levere sin vurdering om bruken av AstraZeneca og Johnson&Johnsons koronavaksiner. Eksperter vi har snakket med mener risikoen kan være høyere enn nytten av vaksinene, i Norge.

For drøye tre uker siden satt regjeringen ned et ekspertutvalg med medlemmer fra inn- og utland, som skulle se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke vaksinene fra AstraZeneca og Johnson&Johnson.

Mandag er det klart for overlevering av ekspertutvalgets rapport, som kan bety et ja eller nei til vaksinene i Norge.

Regjeringen skal bruke rapporten til å avgi et endelig svar.

- Mange alvorlige bivirkninger

Vaksineringen med AstraZeneca har stått på pause siden 11. mars, etter flere meldinger om alvorlige sykdomstilfeller internasjonalt, og et dødsfall i Danmark etter vaksinasjon.

STANSET: Vaksinering med AstraZeneca-vaksinen ble stanset den 11. mars 2021 på grunn av rapporter om alvorlige bivirkninger og dødsfall. Foto: Aage Aune / TV 2

I pauseperioden har det kommet meldinger om lignende sykdomstilfeller og fire dødsfall også i Norge.

Den 15.april besluttet FHI å anbefale regjeringen å fjerne AstraZeneca-vaksinen fra det norske vaksinasjonsprogrammet.

Professor i medisin ved Universitet i Oslo, Anne Spurkland tror at regjeringen vil følge FHIs råd, også etter morgendagens vurdering.

– Vi har hatt mange alvorlige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen. Jeg tror Norge har den høyeste frekvensen av disse i hele verden, det får betydning for konkluderingen.

Janssen-vaksinen er bygget på samme måte, og land som USA har fått flere meldinger om tilsvarende sykdomsforløp som med AstraZeneca. Derfor er det også knyttet spenning til avgjørelsen der.

Lite smitte taler for vaksinevraking

Ekspertpanelet som er opprettet tar hensyn til både økonomiske, sosiale og medisinske konsekvenser avgjørelsen vil ha.

Medisinprofessoren reflekterer rundt nødvendigheten av å fortsette å bruke disse vaksinene, når vi nå ser enden på pandemien i Norge.

– Vi har kontroll på smitten, samtidig som vi er godt i gang med vaksineringen med de andre vaksinene. Det taler for at vi ikke tar AstraZeneca og Janssen-vaksinen inn igjen i vårt program, sier Spurklan.

Anne Spurkland er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker innenfor autoimmune sykdommer og molekylær immunologi. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– For 30-åringer er det kanskje farligere å ta disse vaksinene enn å vente på en annen. Er man 50 år er det uansett stor sannsynlighet for at man får en annen vaksine ganske snart, sier Hasle til TV 2.

- Det er gode vaksiner

Samtidig påpeker Spurkland at det er viktig å ikke snakke ned om vaksinen, selv om Norge skulle velge å ikke bruke den.

– Dette er gode vaksiner som har mange positive sider ved seg, og beskytter godt. Vi må ikke si at denne vaksinene ikke er god nok, og dermed risikere at ingen andre land tar de i bruk, sier hun.

Hun bruker blant annet India som et eksempel og sier at vaksinen ville vært til god hjelp der.

– Vi trenger den ikke i Norge, men andre steder kan trenge den. Derfor må vi tenke på hvilke signaler vi sender. Når pandemien raser som verst er covid-sykdommen mye mer dødelig enn vaksinen.

Hun er redd for at signaleffekten kan føre til forsinkelser i vaksineringen i hele verden, noe Norge heller ikke er tjent med.

Mener det utgjør små tidsforskjeller

Det har vært knyttet stort håp til spesielt Janssen-vaksinen som krever kun en dose. Det ville fått vaksineringsprosessen av befolkningen til å gå enda raskere.

Gunnar Hasle er spesialist i infeksjonssykdommer, med diplom i tropesykdommer og medisinsk entomologi og ph.d. i skjæringspunktet mellom medisin og zoologi. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Det koster mye penger å holde samfunnet stengt, kanskje flere hundre millioner om dagen. Så det er jo om å gjøre å bli ferdig med vaksinering så fort som mulig. Det vil forsinke prosessen med mange uker hvis disse to vaksinene ikke godkjennes, sier infeksjonslege Gunnar Hasle.

Likevel påpeker både han og Spurkland at det ville utgjort en mye større forskjell for tre til fire uker siden.

– Det vil ikke gå så mye raskere nå uansett. Vi vet nå at vi får flere mRNA-vaksiner enn forventet, samtidig som FHI har utvidet tidsrommet mellom første og andre dose, sier Spurkland og legger til:

– Bildet ser annerledes ut nå enn i mars, og det kan bety mye for konklusjonen på mandag.