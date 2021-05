Fristilt av Rosenborg – scoret åtte minutter inn i Bodø/Glimt-debuten

Bodø/Glimt - Tromsø 3-0

Se Botheims mål i videovinduet øverst!



Regjerende seriemester Bodø/Glimt åpnet den nye sesongen med 3-0 over erkerival Tromsø hjemme på Aspmyra søndag.

– Bodø/Glimt sjarmerer også i år med måten de spiller på, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Siden i fjor har imidlertid angrepsrekken med Philip Zinckernagel, Kasper Junker og Jens Petter Hauge forsvunnet fra Bodø/Glimt.

Derfor ligger det et press på nysigneringen Erik Botheim, som for øyeblikket er den eneste tilgjengelige midtspissen i Glimt-stallen.

– 20 kilo av skuldrene

Botheim brukte bare åtte minutter på å score sitt første Glimt-mål.

– Tenk hva dette betyr. Han har hatt så mye motgang i sin unge karriere. Han er en figur og sier ting som ikke akkurat er A4. Det var en fantastisk heading av Botheim, sa Jesper Mathisen.

– Han mister 20 kilo av skuldrene med en gang. Han skal inn og erstatte Kasper Junker, som øste inn scoringer i hele fjor, og hadde et ikke spesielt vellykket utlån til Stabæk i fjor, fulgte TV 2-ekspert Erik Huseklepp opp.

Erling Braut Haaland likte også det han så av kompisen i Bodø:

Well done @BotheimErik MOTM — Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 9, 2021

Botheim var veldig fornøyd med å score i første kampen, men han prøver ikke å tenke på presset han har på skuldrene som Junkers erstatter.

– Jeg prøver egentlig ikke å tenke så mye på det. Han som spilte før meg, hadde noen prestasjoner i fjor som så å si umulig å leve opp til. Jeg har kommet hit for å utvikle meg, og jeg har fortsatt mye å gå på, så jeg er ikke helt happy med matchen. Jeg må heve spillet, men jeg er i utvikling, sier Botheim til TV 2.

Botheim ble fristilt fra kontrakten med Rosenborg 15. februar. To dager senere hadde han undertegnet for Glimt ut 2022-sesongen. Unggutten fra Oslo klarte aldri å få sitt gjennombrudd i Rosenborg-drakten.

– Rosenborg rev kontrakten hans i to, og et kvarter senere hadde han signert for Bodø/Glimt. Det er moro for Botheim, men ikke fullt så moro for de som styrer på Lerkendal, sier Mathisen om Botheims drømmestart.

– Jeg skjønner at det spørsmålet ville komme, men jeg tenker ikke så mye på det. Jeg er veldig glad for å være i Bodø/Glimt, og jeg bærer ikke nag til Rosenborg og Lerkendal. Rosenborg gjør sitt og jeg gjør mitt, og så går vi videre, sier Botheim.

Lanseres som toppscorerutfordrer

I FotballXtra-studio nevnes Botheim som en utfordrer til toppscorertittelen denne sesongen.

– Junker er en bra spiller og bedre enn Botheim på det meste, men Botheim er ung og kan spille på seg selvtillit og enda mer kvalitet. Når Junker scorer så mange som han gjorde i fjor (27) mål, kan Botheim også virkelig kjempe om toppscorertittelen om Glimt ikke får tak i en annen spiss, mener Mathisen, som tror mest på Dino Islamovic som toppscorer.

– I Bodø/Glimt får spissen en haug med sjanser i hver kamp, så hvis du står på de riktige stedene, kan det fort bli mange gratismål, sier Erik Huseklepp, som spår at ingen scorer flere enn Vidar Örn Kjartansson.

Ulrik Saltnes ble spilt gjennom og satte inn 2-0 etter 13 minutters spill. Med snaut ti minutter igjen av kampen skled Lasse Nilsen ballen i eget mål til 0-3 etter å ha blitt under press av Botheim på bakerste stolpe.

Erik Botheim ble byttet ut med fem minutter igjen av ordinær tid.