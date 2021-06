Denne kommunen bruker tre millioner for at unge skal flytte «hjem»

Russejentene Marte Hollevik, Selina Gram, Sofie Dale og Karoline Hjønnevåg tar seg et friskt bad i det kalde Årdalsvatnet og savner bedre tilbud til unge.

Snart drar de fra bygda innerst i Sognefjorden for å studere. De vil vite hvilke muligheter det er for jobb og bolig før de vurdere å dra tilbake til hjembygda etter studiene.

Karoline Moland Hjønnevåg (19) vil utdanne seg til lærer.

UT Å STUDERE: Karoline Moland Hjønnevåg (19) kommer helst tilbake til Årdal etter studiene. Hvis hun får jobb. Foto: Ole Enes Ebbesen/ TV 2

– Det viktigste er å få jobb, da.

Det er resten av russegjengen enig i. Når TV 2 spør hvor mange som vil vende hjem, svarer tre av fem at de vil komme tilbake etter utdannelsen såfremt de får jobb.

FORGUBBING: Astrid Øvstetun (i lyseblå jakke) håper ungdommen bosetter seg i Årdal. Foto: Ole Enes Ebbesen/TV 2

De får oppmuntrende råd fra Astrid Øvstetun (33) som er ansatt på Tilflyttarkontoret i Årdal for å snu forgubbingen i distriktet. Hun bruker sosiale medier, kontakter og egen erfaring etter at hun forlot Årdal som 19-åring.

Siste fraflyttingsstatistikk fra SSB viser at Årdal og Høylandet med 23 prosent er de to kommunene med størst reduksjon i folketall frem til 2050.

Vedder mot statistikken

Ordfører Hilmar Høl (Ap) i Årdal vedder imot og gjør det han kan for å unngå at innbyggertallet som i dag er 5140 skal fortsette å minke.

VEDDER IMOT: Ordfører i Årdal, Hilmar Høl (Ap), håper de kan gjøre SSBs spådommer til skamme. Foto: Ole Enes Ebbesen/TV 2

– Vi vil vinne et veddemål med Statistisk sentralbyrå som sier folketallet vil minke med 25 prosent innen 2040.

Det er spesielt unge jenter som flytter for å ta utdannelse og ofte etablerer familie andre steder.

– Da mister vi to generasjoner, konstaterer ordføreren.

Derfor bruker kommunen tre millioner kroner på tre år for at det nyetablerte tilflytterkontoret kan koble unge og arbeidsgivere og vise interesserte alt vestlandsbygda har å by på.

– Mitt fremste lokkemiddel er nok at det er et trygt samfunn hvor det er billig å bo. Vi har to gode skoler, et veldig progressivt næringsliv, spesielt i industrien, og et senter for innovasjon og teknologi.

Billigere boliger

– Her er fjell og friluft. Det går fint å pendle og hus er billigere. Jeg liker å se på Årdal som et urbant bygdesamfunn. Du kan få fine fjellturer og gå til cafeer og kulturtilbud.

DRAHJELP FRA KORONA: Astrid Øvstetun ved Tilflyttarkontoret mener Årdal har mye å tilby. – Vi ser at mange ikke vil sitte innestengt i byene. Da er det mye bedre å være fri her. Foto: Ole Enes Ebbesen/TV 2

Tilflyttersjefen kom tilbake fra utlandet for to år siden da hennes tyske partner fikk seg jobb nær Årdal. Både hun og ordføreren er glade for at digitaliseringen under pandemien gir flere muligheter på mindre steder.

– Vi ser jo at det er mange som er her nå som har tatt med seg kontoret heimatt rett og slett, sier Øvstetun.

Korona åpnet muligheter

Brita Duwe (44) flyttet også fra Årdal etter videregående skole. Hun utdannet seg til skipsingeniør og jobber som VRdesigner for Ocean Visioneering i Ålesund.

(NESTEN) RETT PÅ NETT: – Det var ikke internett i huset da vi flyttet hit. Men heldigvis går nettkabelen rett forbi vinduet her, så vi var heldige og fikk koblet oss på, forteller VR-designer Brita Duwe. Foto: Ole Enes Ebbesen/TV 2

Da koronapandemien rammet, og ansatte ble sendt på hjemmekontor, så hun muligheten for å flytte tilbake til barndomshjemmet. Hun håper tilflytterkontoret vil lokke både tidligere årdøler og nye mennesker til å bosette seg.

– Det håper jeg også bidrar til at flere kommer. At du får litt mer mangfold i bygda da.

FRA INDUSTRI TIL TEKNOLOGI: VRdesigneren tror Årdal vil klare å lokke til seg flere teknologinteresserte. Foto: Ole Enes Ebbesen/TV 2

Stor interesse

Rundt 50 familier fra inn- og utland ar vært i kontakt med tilflytterkontoret, og 37 er på flyttefot. Tonje-Marie Elstad (44) flytter fra Valdres med datteren sin til Årdal for å starte Kaffistova i juni.

DIGITAL KONTAKT: Astrid Øvstetun har holdt kontakten med Tonje-Marie Elstad via Skype. Foto: Ole Enes Ebbesen/TV 2

– Når jeg fikk drømmejobben jeg har hatt lyst på lenge var det i hvert fall ikke noe å lure på.

Elstad berømmer hun tilflytterkontoret for hjelp i oppstartsperioden fordi hun etter 17 år ikke hadde så mange kontakter i hjembygden hvor hun nå blir daglig leder for cafeen.

Tilflytterkontoret kobler interesserte med mulige jobber i nærheten og bidrar med smått og stort fra Årdal som ikke lett å finne på nett. Sosiale medier med fokus på friluftsliv inspirerer også fjellfolk til å se nærmere på bygda ved foten av Jotunheimen.