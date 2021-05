Her slipper de jubelen løs i gatene

Tusenvis av jublende mennesker strømmet ut i gatene i Barcelona og Brussel for å feire at det langvarige portforbudet ble opphevet lørdag.

I flere av de største byene i Spania og Belgia flokket folk seg sammen for å feire avslutningen på det seks måneder lange portforbudet lørdag kveld.

Mange av dem gikk uten maske, uten å holde avstand og var samlet i grupper som var mye større enn seks, som regler som fremdeles er gjeldende i Spania.

I Belgia sier reglene at man kun kan være samlet tre personer etter klokken 22.

Dette var det imidlertid mange som ga blaffen i da portforbudet ble opphevet lørdag kveld.

Mye gjenstår

Det er liten tvil om at spanjolene er klare for å komme ut av krisen som har kostet over 80.000 liv det siste året. De tok derfor til gatene for å feire at de er ett steg nærmere slutten på pandemien.

DANSET TETT: I den spanske hovedstaden, Barcelona, samlet folk seg tett med sang og dans for å feire at smittetallene går i riktig retning, som har ført til at portforbudet ble opphevet. Foto: Reuters

Men før de vil kunne få en helt normal hverdag, er det fremdeles mye som gjenstår. Spanske eksperter spår at det vil ta minst ett år før hverdagen går tilbake til det normale i Spania.

Foreløpig ser det ikke ut som at dette vil skje med det første, og eksperter er fremdeles bekymret for smittesituasjonen i landet.

Øker faren for smittespredning

– Vi har fortsatt for mange tilfeller, sier Elena Vanessa Martìnez, leder for det spanske epidemiologisenteret (SSI) til det spanske mediet El Pais.

Før samfunnet kan gå tilbake til normalen, sier Martinez at politikerne og rettssystemet må bevise at de kan klare å unngå kaoset i fjor sommer.

– Det er fremdeles mange smittebærere, og andelen vaksinerte er fortsatt lav. Jeg er bekymret for at portforbudet gir et feilaktig bilde av situasjonen, og at dette vil øke mobiliteten og faren for spredning av viruset, fortsetter Martinez til avisen.

Selv om den mest sårbare delen av befolkningen er vaksinert, kan en oppblomstring gi enorme utfordringer for folkehelsen, ifølge henne.

Tusenvis samlet seg i Brussel

Også i Belgia var det mange som kunne nyte at portforbudet ble opphevet og at flere kaféer og restauranter åpnet for utendørsservering.

FEIRE GJENÅPNING:Folk sitter på kaféterrasser på Brussel 'Grand place den andre dagen for gjenåpningen av landets utendørsservering i Brussel, 9. mai 2021, som en del av gjenåpningen. Foto: Francois Walschaerts

Ved midnatt hadde flere tusen mennesker samlet seg i nærheten av Flagey for å feire slutten av portforbudet.

FESTER: Lørdag kveld var det mange som tok til gatene for å feire avslutningen på portforbudet i om har vart i flere måneder i Belgia. Foto: Yves Herman / Reuters

Siden i fjor høst har de hatt portforbud fra klokken 22 om kvelden til klokken 6.00 om morgenen. Men selv om portforbudet oppheves, vil også de ha strenge restriksjoner fremover.

Kun tre personer får møtes i det offentlige rom etter klokken 22 og forbudet mot skjenking om kvelden fortsetter.

Optimistisk for Tomorrowland

Statsministeren i landet, De Croo, er også optimistisk for festivalsommeren.

Ifølge De Croo bør det være mulig å arrangere større festivaler i Belgia mot slutten av sommeren, uttalte en talsmann for statsministeren til The Brussels Times søndag.

De Croo skal ha vært i diskusjon med ulike festivalarrangører i løpet av helgen — deriblant selskapet som arrangerer den kjente og verdensomspennende festivalen Tomorrowland.

VERDENS STØRSTE: Slik så det ut på Tomorrowland i juli 2019, som er forrige gang festivalen ble arrangert. Foto: David Pintens

Ytterligere detaljer om festivalsommeren i landet forventes å være klart på tirsdag.

Til tross for at det kan bli vanskelig å gjennomføre, er statsministeren overbevist om at det burde være mulig å arrangere noen av de større festivalene på en trygg måte.

Ifølge De Croo vil sannsynligvis mesteparten av den voksne befolkningen være fullvaksinert innen august.