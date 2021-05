Hamilton vant Spanias Grand Prix foran Verstappen: – Et enkelt bytte

Lewis Hamilton vant Spanias Grand Prix i Formel 1 etter å ha tatt yttersvingen på Max Verstappen på 60. runde i Barcelona.

Det var den britiske Mercedes-førerens tredje seier så langt denne sesongen og nummer 98 totalt. Hamilton har aldri startet bedre.

Mercedes-føreren startet i pole-plassering for 100. gang, men i første sving kom Red Bull-fører Verstappen forbi på innsiden og tok ledelsen.

Briten lå i posisjon til å passere på den 25. runden, men da valgte Verstappen å gå inn. Til tross for en dårlig pitstopp, holdt han ledelsen etter at Hamilton var inn til pit fire runder etter. Men kun drøyt ti runder senere måtte altså Hamilton igjen inn, et dekkskifte som viste seg å være helt avgjørende søndag.

– Det var bra gamblet, og en virkelig bra plan fra laget, sier Hamilton til Sky etter løpet.

Da Hamilton var helt i rygg på Verstappen på den 43. av de 65 rundene, måtte nemlig briten inn i pit fordi bremsene gikk varme. Dermed fikk han et ferskt dekksett. Verstappen gjorde sitt eneste dekkbytte søndag etter 25 runder. Til tross for at avstanden etter britens stopp var 23 sekund, tok han stadig innpå, og passerte med sju runder igjen.

– Jeg stoppet naturligvis da laget ba meg om det, for tilliten er stor mellom oss. Det var en bemerkelsesverdig jobb av alle på laget. For en dag, sier Hamilton.

– Det var ikke mye mer vi kunne gjort. De stoppet enda en gang, og da visste jeg at det var over fordi jeg allerede slet med dekkene mine, og du kunne se han komme nærmere for hver runde som gikk. Da var jeg et enkelt bytte, sier Verstappen til Sky.



Da Verstappen fikk beskjed om at lagkameraten kjørte raskere i noen svinger, kom det noen gloser tilbake fra Verstappen.

– Ja, men kompis, jeg kjører mot Hamilton og prøver å holde hans fart. Jeg har faen ødelagte dekk. Hva vil du jeg skal gjøre?! svarte han.

Lewis Hamilton leder VM-sammendraget nå med 15 poeng til Verstappen, som står med én seier denne sesongen.

– Vi manglet helt klart fart. Jeg prøvde alt jeg kunne. Vi er ikke der vi ønsker å være. Vi kjempe på og ta innpå, for nå er vi litt tregere, sier Verstappen.

Marcedes-fører Valtteri Bottas kom på tredjeplass.