Solskjær etter snuoperasjonen: – Det ville vært kjedelig med en fest i Manchester i kveld

Aston Villa – Manchester United 1-3:

Utgangspunktet foran kampen mot Aston Villa for Manchester Uniteds del var enkelt: Et tap ville sikre Manchester City tittelen, mens en seier mer eller mindre ville sikre en topp fire-plassering på grunn av den solide målforskjellen, og laget fremdeles en ørliten teoretisk mulighet til å snyte byrivalen for Premier League-pokalen.

Det endte med det sistnevnte for Manchester United etter en fenomenal snuoperasjon. Seieren gjorde at Solskjærs menn tok et langt steg mot andreplassen. Rødtrøyene har nå 70 poeng, seks og sju mer enn Chelsea og Leicester som har én kamp mer spilt.

Aston Villa tok ledelsen på Villa Park etter en rakett av Bertrand Traoré, men scoringer fra Bruno Fernandes, Mason Greenwood og innbytter Edison Cavani sørget for at Manchester United snudde kampen og vant 3-1.

– Det var som forventet. Vi møtte Roma torsdag kveld, og jeg var ikke hjemme før halv fem om morgenen, spillerne bor lengre unna. Da ble det vanskelig å komme hit klokken 14. Men jeg er kjempefornøyd, vi viser styrke, moral og kvalitet. Første omgang var okey, men vi fikk ikke målet, oppsummerer Ole Gunnar Solskjær til TV 2 etter kampen.

– Dere snur for tiende gang denne sesongen?

– Spillerne er mer rutinerte og stoler mer på seg selv og hvordan vi spiller. Så er det gode spillere selvfølgelig. Så er vi i bedre form, vi holder kampene ut. Jeg var imponert i dag, svarer han.

– Ville vært kjedelig med en fest i Manchester ikveld

Han er glad for å ha utsatt Citys gullfest.

– Det viktigste er at jeg ser fremgang i laget og enkeltspillere og i lagdeler. Men selvfølgelig, det hadde vært kjedelig med en fest i Manchester ikveld, for å si det sånn, sier Solskjær.

Han hadde dette å si om innbytter Cavani, som kom inn fra benken og scoret igjen.

– Han er helt super og i veldig god form. Han ser bra ut, gliser Solskjær om spilleren som muligens snart kommer til å forlenge med klubben.

Luke Shaw var også fornøyd med tre poeng og nok en snuoperasjon.

– Vi fokuserer bare på oss selv, men vi ser jo på resultatene til City. Vi er skuffet over poengene vi har tapt denne sesongen. Vi har to kamper på fire dager, så vi må være klare, sa Luke Shaw til Sky Sports etter kampen.

Ved tap ville som nevnt Manchester City være klare som ligamestere.

– Med dette resultatet må Pep Guardiola løpe inn på kjøkkenet og ta Champagnen av kjøling, mente TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Maguire ut med skade

Et skår i gleden for Manchester United var at midtstopperbauta Harry Maguire måtte forlate banen med skade et kvarter for slutt. Han pådro seg en vridning i ankelen. Eric Bailly kom inn for Solskjærs lojale forsvarsprofil.

– Dette er ikke bra. La oss håpe for Solskjærs del at han vil klare å riste av seg den, og at det ikke er langvarig. Denne seieren kom med en prislapp, sa Wikestad om skaden på United-kapteinen.

Ole Gunnar Solskjær sa på pressekonferansen at han tror Maguire er tilbake i Europaligafinalen, men er usikker når han er tilbake.

– Forhåpentligvis er Harry ok til finalen. Jeg vet imidlertid ikke. Vi må undersøke det. Det kan ta noen uker eller en måned. Vi vet ikke. Det var vel leggen eller nede på beinet. Jeg tror at spilleren landet på ham og han vred noe. Harry har vært glimrende for oss, og det er nesten uhørt hvor mye han har spilt. Fysisk er han også veldig bra. Han er robust. Kanskje er han tilgjengelig igjen også til tirsdag, kanskje ikke, sa Solskjær.



Aston Villa har ikke slått Manchester United på eget gress siden 1995. Samtidig fortsetter den imponerende bortestatistikken til Manchester United. Nå har de ikke tapt en bortekamp i Premier League siden oppgjøret mot Liverpool på Anfield i januar 2020.

Manchester United er ubeseiret i sine 25 siste bortekamper i Premier League med 16 seirer og 9 uavgjort. Det er kun to unna Arsenals rekord i april 2003 til september 2004.

– En idiotisk handling

Fem minutter ut i andreomgang fikk Manchester United straffespark etter at Douglas Luiz la Paul Pogba i bakken innenfor 16-meteren. Bruno Fernandes trillet ballen enkelt i mål og utlignet til 1-1.

– Det var fryktelig klønete gjort og totalt meningsløst. En idiotisk handling av Douglas Luiz, mente Nils Johan Semb om straffesituasjonen.

Seks minutter senere endte ballen opp hos Mason Greenwood i feltet. Han avsluttet nådeløst i nærmeste hjørnet og sendte Manchester United opp i 2-1-ledelse.

– En typisk Greenwood-scoring. Han traff ikke så godt, men det var nok, mente Semb om scoringen.

Noen minutter for slutt presenterte Cavani seg. Innbytteren headet inn innlegget fra Marcus Rashford og satte inn 3-1-scoringen.

– «Natural born scorer». For en målscorer, roste Wikestad etter at Cavani scoret.

Like etterpå måtte Aston Villas Ollie Watkins forlate banen etter at han fikk sitt andre gule for dagen. Manchester United vant 3-1 etter nok en fenomenal snuoperasjon.

– Fyrte av en nyttårsrakett

Manchester United åpnet friskt, men det var Aston Villa som scoret først. Scott McTominay mistet ballen utenfor egen 16-meter. Ballen endte opp hos Bertrand Traoré, som fikk gli gjennom United-forsvaret, før han dundret ballen i krysset fra skrått hold i det 23. spilleminutt.

– En strålende scoring. Det så ut som Lindelöf hang med, men det var et synsbedrag. Han fyrte av som en nyttårsrakett, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter den vakre scoringen.

Et tydelig rustent og slitent Manchester United klarte aldri å slå tilbake i førsteomgang, og Aston Villa gikk til pause med en fortjent 1-0-ledelse.

Heftig kampprogram

Manchester United er inne i et heftig kampprogram med kamper annenhver dag. Allerede tirsdag møter rødtrøyene Leicester, før det blir ny storkamp mot Liverpool torsdag. Ekspertene er spent på hvordan de tror Ole Gunnar Solskjær vil løse det heftige kampprogrammet.

– Jeg tror kanskje han byttet hele laget mot Leicester, for så å stille knallsterkt igjen mot Liverpool på torsdag, slo TV 2-ekspert Erik Thorstvedt fast i Premier League studio.

– De må rullere og hvile spillere mot Leicester, mente fotballekspert Nils Johan Semb.